國泰金旗下國泰產開發商業險附加條款桌遊 取得新型專利認證

金融科技讓產險商品及系統愈來愈進化，因應國際上「保險科技」(InsurTech)應用，透過簡單互動方式讓客戶產生興趣，進而提高對自身財產保障意識，在這波科技浪潮下，國泰金 (2882) 旗下國泰產投入研發並推動取得專利，自去年起已連續取得六起專利認證，當中「卡古勇士」桌遊屬於非科技類產品。國泰金表示，「卡古勇士桌遊」當初研發動機主要是商業險種附加條款不易為外界所了解，當中貨物運輸保險保單條款內容又多以英文為主，讓客戶投保時有所卻步，透過遊戲的方式，激發保戶了解興趣，其遊戲名稱「卡古勇士」係擷取貨物運輸保險英文「Cargo」直譯音。



桌遊設計元素是以遊戲王改編成的紙牌遊戲來構思，卡牌內容融入貨物運輸保險概念，例如「攻擊牌」代表貨物運輸風險，「防禦牌」代表所對應之附加條款，及「陷阱牌」作為除外不保之反擊手段。



因應保險科技潮流，國泰產開發個人保險投保、理賠之相關系統工具外，把桌遊概念融入保險專業的理解外，未來計畫把這款教具推廣至國壽業務部隊。