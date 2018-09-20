〈國泰金經濟調查〉荷包哭哭！過半民眾估今年通膨率會超過1.5%

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 9 月國民經濟信心調查結果，雖然經濟信心與消費意願持續回溫，民眾對 2018 年經濟成長預期持平，不過，超過 50% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.5%，民眾物價上漲感受指數與物價上漲預期指數同步上升；而對台股部分，樂觀指數持續回升，顯示民眾仍看好台股後市。

國泰金表示，在主計總處公布第 2 季經濟成長率 3.3％，並上修 2018 年經濟成長率至 2.69％的支撐下，本月民眾的景氣現況樂觀指數與展望未來樂觀指數，持續呈現回溫，緩升至 - 29.5 及 - 28.8 的水準，對於 2018 年經濟成長率的平均預期值仍持平在 2.3% 的水準。

而勞動市場四項指標 (就業現況樂觀指數、就業展望樂觀指數、薪資上漲現況指數與預期指數) 同步出現反彈，顯示民眾對勞動市場依舊趨向樂觀。在經濟信心與就業信心支撐下，民眾的大額消費意願指數與耐久財消費意願同步回揚，分別來到 - 5.0 及 - 21.1 的水準，提供景氣動能穩定支撐。

國泰金進一步表示，根據調查結果，民眾通膨預期出現緩升，預期 2018 年通膨小幅上升至 1.4%。主要是受到連續兩個月消費者物價指數年增率均超過 1.5% 及近期接連暴雨所造成的預期，本月民眾物價上漲感受指數與物價上漲預期指數同步呈現上升，分別來到 81.1 及 79.4 的水準，且有 38.7% 的民眾預估半年後基本生活必需品的物價將較 8 月上漲 3%~6%(平均 3.85%)。此外，超過 50% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.5%，平均預期值上升至 1.4%，比起 8 月的 1.3% 預測值又更上升，顯示近期民眾認為通膨有升溫跡象。

而股市部分，國泰金表示，台股基本面仍偏正面，股市樂觀情緒與風險偏好持續回溫。由於美國第二季景氣與財報獲利表現優於預期，帶動科技股屢創新高，加上台股基本面受惠貶值效應，加權指數維持高檔震盪，且目前基本面尚有美國景氣與旺季效應支撐，本月股市樂觀指數持續回升至 - 20.1，風險偏好指數也連兩月反彈至 - 8.5，顯示民眾對於股市仍抱有期待。