王道銀行宣布與台灣之星異業合作 並估明年財管業務雙位數成長

繼與萊爾富超商、街口服務跨界合作之後，王道銀 (2897) 今天宣布與電信業者台灣之星異業合作，王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁表示，未來將持續與異業合作，尋求合作夥伴。至於在眾多銀行互相競爭的財富管理方面，宋靖仁表示，由於目前占王道銀的營收比重仍小，未來推出多樣產品，成長幅度將相當可觀，預估明年財富管理業務將較今年呈現 10%~15% 成長。宋靖仁今天參加 iPhone XS 及 iPhone Max 新機在台首賣日表示，凡在台灣之星直營店，刷王道銀行簽帳金融卡購買 iPhone XS 及 iPhone Max 新機，可享現金 10% 回饋，預估將帶來年輕族群更加了解王道銀行。



宋靖仁表示，手機與數位金融結合已經是眾家銀行可做到的服務，因此面對競爭市場，除推出各項與異業結盟的優惠專案之外，還可以進行繳費、開戶、存款、理財、記帳等，期望與王道銀合作的廠商都能打造出雙品牌的成績。



此外，財富管理方面，也是王道銀發展重點，宋靖仁表示，由於王道銀行在財富管理業務方面市場規模以及佔銀行整體營收仍小，預計明年引進更多元產品供客戶選擇，拓展財富管理的市占率。