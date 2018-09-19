永豐金證券宣導環保理念 永豐胖卡環島前進南投車埕

永豐「用心，豐台灣」胖卡環島公益行上周六 (15 日) 前進南投車埕鐵道文化廣場舉行「胖卡奇謀闖關 go！」活動，不僅有 200 位志工和眷屬加入，並吸引遊客一同在遊戲中傳達環保理念，永豐金證券總經理江偉源也以志工的身份表示，永豐希望透過活潑生動的遊戲方式，傳達愛護環境的理念與知識。

江偉源表示，永豐「用心，豐台灣」胖卡環島公益自 7 月啟程以來吸引愈來愈多的志工加入，永豐金證券全台志工從基隆到屏東會師南投共襄盛舉，此次志工團及眷屬參與人數高達 200 人。

南投車埕早年因蔗糖、樟腦和木材等輸運交易，加上興建日月潭水力發電計畫導入的人力和物力而盛極一時，過去用於浸泡原木的貯木池經日月潭國家風景區管理處規劃整修，目前已綠美化成生意盎然的生態池。

永豐胖卡環島選擇到此傳達環保理念別具義意，現場規劃輕鬆趣味的闖關遊戲，宣導資源分類回收、節能減碳和生態保育等觀念。

江偉源強調，生活中許多小習慣的養成都是對環境友善的最好實踐，此次前進南投車埕，希望向國人宣導「無痕山林」、「無痕旅行」的觀念，並以實際行動保護台灣這塊土地。

「用心 ‧ 豐台灣」規劃籌辦約 20 場公益系列活動，永豐志工團和胖卡車以環境保護、在地關懷二大主題進行環島公益之旅，胖卡車環島已陸續前往台北市、新北市、基隆、新竹、苗栗、花東和南投等地。