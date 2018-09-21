三大法人買超154億元 外資重押金控股 金融指數創近20年高功臣

台股今 (21) 日強漲 141 點，收今日最高 10972.41 點，收復月季線，三大法人當然是功臣，外資大買 136.05 億元貢獻最大，自營商買超 16.76 億元，投信買超 1.3 億元，三大法人合計買超 154.11 億元。若單看外資，不但期現貨同步作多，而且狂掃金控股，買超前 10 名個股中有 7 檔由金控股包辦，反映在金融指數上，今天突破 1300 點、創近 20 年新高。

外資今天在現貨部位買超金額擴大至 136.2 億元，在期貨部分，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6213 口至 28762 口，整體籌碼向多方靠攏，明顯抱股過中秋。

外資買超前 10 名個股中，有 7 檔金控股，而且值得留意的是沒半檔電子股，前 10 名依序為：買超富邦金 17611 張、玉山金 17109 張、中信金 16944 張、開發金 14506 張、元大金 13722 張、元大滬深 300 正 2 獲加碼 13403 張、遠東新 13325 張、華新 11382 張、兆豐金 9461 張、永豐金 8664 張。要到買超第 16 名台積電，才見到電子股蹤跡。

外資賣超前 10 名個股，分別為：旺宏 35857 張、富邦 VIX 遭賣 21108 張、鴻海 10040 張、臺企銀 8181 張、仁寶 4570 張、友達 4492 張、宏碁 3916 張、群創 3290 張、頎邦 3238 張、中華電 3021 張。

投信買超前 10 名個股也明顯著墨在金融、傳產，分別為：華南金 4601 張、兆豐金 3543 張、中信金 3468 張、台泥 3005 張、亞泥 2889 張、日盛金 2672 張、南茂 1838 張、台表科 1829 張、合晶 1624 張、新光鋼 1371 張。

投信賣超前 10 名個股，分別為：嘉聯益 2388 張、智原 1856 張、強茂 1716 張、微星 1594 張、大成鋼 1195 張、世芯 - KY 遭賣 1138 張、泰鼎 - KY 遭賣 1045 張、創意 841 張、智邦 838 張、中裕 779 張。

自營商買超前 10 名個股，分別為：元大滬深 300 正 2 獲買 48530 張、富邦上証正 2 獲買 10348 張、國泰中國 A50 正 2 獲買 5150 張、元大台灣 50 獲買 2803 張、元大台灣 50 正 2 獲買 2597 張、開發金 2192 張、元大 MSCI A 股 1470 張、國泰中國 A50 獲買 1450 張、南茂 1114 張、富邦金 850 張。

自營商賣超前 10 名個股，分別為：富邦 VIX 遭賣 26032 張、旺宏 2915 張、欣興 2724 張、大成鋼 1764 張、遠東新 1700 張、國泰中國 A150 遭賣 1322 張、晶電 1149 張、華邦電 966 張、富邦 NASDAQ 遭賣 915 張、國泰美國道瓊反 1 遭賣 644 張。

整體來說，台股即將進入中秋連假，但三大法人偏多抱股過節，搭配技術面來看，今天日 K 長紅並一舉站上所有均線反壓，加上 MACD 指標出現黃金交叉向上，線型轉為有利多方，只是從法人操作觀察會發現，資金大多力捧金融、傳產，下周秋節過後，電子股是否能重掌兵符，須看蘋果新機首周買氣公布成績而定。