iPhone近月銷量倍增 燦坤下半年大吃蘋果 父親節檔期衝業績

蘋果 (Apple) 產品廣受消費者青睞，成為燦坤 (2430) 挹注業績強勁的動能。燦坤指出，近一個月 iPhone 銷量在 iPhone 8 系列助攻下與去年同期翻倍成長，其中又以 iPhone 8 Plus 最熱銷佔逾 7 成，且金色也達 6 成銷量，帶動其業績成長。此外，AirPods 因藍牙無線、配戴穩定性高及連線容易等優點，今年連續半年奪得耳機銷售冠軍，每月銷售量均破 3 千台，同時也與 Apple Watch 並列為蘋果產品中的穿戴雙雄。



燦坤指出，父親節即將來臨，該公司展開父親節檔期促銷方案，蘋果商品儼然成為最熱門的商品，料買氣將在下周達到高峰。燦坤觀察，近 3 年蘋果商品中不論是手機、平板或穿戴裝置均名列父親節禮物的夢幻逸品之一，且針對不同年齡層或工作屬性皆有多樣選擇。



市場預計新世代的 iPhone 將在 9 月份問世，除了相關供應鏈摩拳擦掌，通路商也視為年度大計。不過，在既有的機種中，仍有熱賣商品持續獲得消費者青睞，貫穿下半年業績行情。