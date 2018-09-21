山隆今年營收目標挑戰180億元 年增約5% 惟獲利恐不如去年

山隆 (2616) 今(21)日召開法說會，山隆副總經理王正隆表示，山隆願景是致力陸海運輸一條龍服務，及提供多元化運送服務，同時持續拓建加油站。而受惠加油站油價上漲帶動，法人估全年營收可望年增約 5%，挑戰 180 億元；不過在獲利方面，去年有處分土地獲利 3 億元挹注，今年少了處份土地挹注，以及因一例一休導致成本墊高，預估今年獲利恐將不如去年。山隆主要業務包括貨物運輸、油品倉儲、物流倉儲、船務報關等，其中全台運輸據點有 8 個，物流中心有 7 個，維修廠 3 個，檢驗站約 6 個，在貨物運輸方面，山隆積極鎖定大型客戶。



山隆目前油品業務佔營收 75%，運輸業務佔 25%。上半年營收 91.48 億元，稅後盈餘 0.98 億元，每股盈餘 0.76 元。



至於在加油站方面，山隆目前全台加油站有 73 個，其中自地自建有 11 個，其他為承租，租期約 6-10 年以上。山隆上半年發油量約 4.8 萬公秉。



此外，配合母公司正隆紙業 (1904) 在越南擴建造紙廠運輸所需，山隆已在越南與當地業者合資成立山隆越南子公司，初期資本額約 200 萬美元，山隆持股約 50.5%，預計明年開始挹注營收。