中國水泥需求轉旺報價漲 亞泥Q3 EPS上看1.3元 全年上看4.4元

中國水泥價格止跌回升，湖北地區近日每公噸上調 30 人民幣，為本季第二次漲價，法人預估，亞泥 (1102) 第三季水泥報價有機會季增 3%，優於市場預估的持平或小降。雖然市場擔憂中國發改委調查建材價格走勢，但法人認為，發改委沒提及限價之可能性，隨著旺季到來，第四季有機會進一步向上，全年 EPS 上看 4.4 元。中國水泥第三季下旬進入旺季，報價開始止跌回升，江西地區累計已調漲 60 人民幣 / 噸，四川調漲 30 人民幣 / 噸，湖北近日每公噸也上調 30 人民幣，為本季第二次漲價，累計已調漲 60 人民幣，目前企業庫容比約 4~5 成，仍處於偏低水準。



法人表示，亞泥第三季水泥均價可望季增 3%，優於原本預估的季減 1%，亞泥的中國地區毛利將淡季不淡，預估約每公噸約人民幣 129 元，相較第二季的人民幣 127 元，去年第三季的 48 人民幣，價格大幅成長，第三季 EPS 1.31 元。



雖然近期市場擔憂中國發改委調查建材價格走勢，但法人認為，中國發改委未提及限價之可能性，隨著旺季將到來，預估水泥價格將延續復甦格局，預估第四季報價有機會增至 131 元，第四季有機會進一步向上，全年 EPS 上看 4.4 元。