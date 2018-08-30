水泥8月報價轉強 亞泥今年EPS衝3.9元 惟短線漲多今日窘貼息

亞泥 (1102) 上半年 EPS 1.98 元，已賺贏去年全年，第三季為傳統淡季，往年需求量下滑，但在中國加強基礎建設力道下，已提前在 8 月轉強，部分地區報價開始調漲，法人預估第三季營收小降，EPS 約 O.9 元，第四季旺季報價有望進一步調升，全年 EPS 上看 3.9 元，惟短線股價漲多，今日除息 1.2 元卻大跌 5% 流淚貼息。中國水泥產業秩序健康下，亞泥上半年合併營收 390.09 億元，較去年同期大增 35.4%，毛利率 23.92%，更較去年同期增加 11.85 個百分點，營業利益 77.25 億元，營益率 19.8%，年增 11.56 個百分點。稅後淨利 62.26 億元，更較去年同期大增 236.17%，EPS 達 1.98 元，創下歷史新高，已賺贏去年全年的 1.74 元創新高。



雖然第三季第受氣候影響，往年需求量較第二季下滑，但今年在大陸政府加強基礎建設下，主力銷售地區 7 月報價小幅下滑，但江西、湖北等地區 8 月價格已調漲，法人預估，第三季出貨量下滑在一成以內，合併營收僅較前一季小降，毛利率維持高檔，EPS 約 0.9 元。



第四季進入趕工旺季，水泥價格有望再上漲，而轉投資的山水水泥股東會將於 8 月 31 日招開，屆時將決定山水水泥是否進行增資以符合香港證交所復牌之規定流通在外股數達總股數之 25% 的條件，第四季訊息也可望比較明朗，法人預估，全年合併營收約 823 億元，年成長 26%，EPS 約 3.93 元。