外資連四買 亞泥下半年旺季營運看好

中國大陸水泥價格傳漲聲，法人預期，9 月底各區水泥價格可望全面調漲，水泥廠營運高峰將落在第 4 季，有助台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 下半年獲利表現，兩家公司除息後仍面臨貼息窘境，但外資已連買亞泥 4 天，合計買超 12207 張，今 (4) 日股價已現止跌跡象。

第 3 季為水泥傳統淡季，根據過往情況，需求量都會下滑，不過今年中國大陸加強基礎建設力道下推升需求，動能提前在 8 月轉強，亞泥主力銷售區 7 月報價小幅下滑，但江西、湖北等地區 8 月價格已開始調漲，法人估，第 3 季營收將小幅下滑，第 4 季旺季價格可望進一步調升。

法人指出，由於中國大陸嚴格執行錯峰生產，在過剩產能陸續淘汰下，亞泥中國水泥價格與毛利今年可望較去年明顯上升；業外部份，轉投資遠東新及裕民在產品供需轉佳，獲利好轉下，也將同步挹注亞泥獲利，法人估，亞泥今年營收 823.5 億元，年增 26.9%，稅後純益 110.9 億元，年增 102.7%，EPS 3.3 元，獲利大幅成長且創歷史新高。

亞泥本業、業外今年都可望有不錯表現，股價在除息前攀高，除息後貼是連跌 3 個交易日，陷入貼息，下測 40 元關卡；外資則是連續買超 4 個交易日，推升今日股價止跌，盤中漲幅 1.72%。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：亞泥日盛 82 購 01 (083742-TW)、亞泥元大 82 購 01 (083751-TW)、亞泥凱基 82 購 03 (085080-TW) 等。