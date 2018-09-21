台灣大估iPhone XS與iPhone XR銷售約4比6

蘋果 iPhone XS 和 iPhone XS Max 開賣活動，台灣大 (3045) 商務長谷元宏表示，看好今年 iPhone XS 和 iPhone XS Max 兩款加起來會比去年 iPhone X 銷售多出兩成，目前申辦資費來說，以 1399 元月租費為主。至於 iPhone XS 與尚未開賣的 iPhone XR 銷售預估，谷元宏指出，預期為 4(iPhone XS):6(iPhone XR)。谷元宏表示，蘋果 iPhone XS 及 iPhone XS Max 今年供貨很充足，應不至於缺貨，加上外形上大改變，預計今年兩款加起來會比去年好，預計多出兩成，而中秋連假三天估計銷售突破萬支應沒問題。



谷元宏指出，去年 iPhone X 和 iPhone 8 銷售比例約是三分之一和三分之二，iPhone XS 和 iPhone XR 今年比例預估是 4:6，而就資費申辦結構來看，今年以 1399 元為主，去年佔比 90%，今年也差不多會有 85%，還是高資費為主，不至於會掉太多。



谷元宏表示，今年 iPhone XS 和 iPhone XS Max 預約第一日後 2 個小時人數就破萬，主要是去年有部分果粉處於觀望階段，今年新機一出就出手。谷元宏強調，針對想申辦 iPhone XS 系列新機果粉，台灣大提供用戶無痛升級續約免收違約金，預估 999 元以上高資費專案搭配旗艦機的佔比可望推升到 85% 左右。