儒鴻越南、苗栗擴產 Q4起陸續投產 明年營收、毛利加值向上

儒鴻 (1476) 重研發，加上垂直整合效益，令該公司營運高飛並躍升為紡織股王。該公司因應成長持續擴張，預計本月底越南布廠第三期工程將完工投產，而苗栗後龍溪州廠的數位印花廠也開始動工，預計明年首季完工，營收毛利加值向上。儒鴻擺脫賴索托罷工事件陰霾之後，業績重返成長軌跡，股價回穩向上，週五 (21 日) 再度出現大漲，並一舉突破 400 元大關，最高以 404.5 元創下波段新高，上漲達 5.2% 或 20 元。



因應擴張需求，該公司在越南進行布廠第三期的擴充事宜，預計 9 月底就會完工投產，產量逐步拉升，到明年首季可望全產能開出。儒鴻指出，越南第三期布廠的月產能總共為 30 萬公斤，擴增的主要目的一方面是要更新機台，另一方面是要符合新產品的生產需求。



如以營業額計算，越南第三期布廠月產能 30 萬公斤，將貢獻 1 個月 1.5-2 億元的營業額規模。



此外，位於苗栗後龍溪州的數位印花廠也已經開始動工，預計明年首季完工投產。儒鴻表示，此數位印花產能屬後段加工的部分，為垂直整合的一環，初期會有 10 萬碼布的產能，而投產之後，對產品的加值會有顯著效益，進而提升該公司營收與獲利的成長動能。