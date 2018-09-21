港股午盤漲0.93% 廣匯寶信暴漲16% 舜宇跌3.56%

恒生指數今 (21) 日高開 0.85%，隨後在 27650 點上下波動，盤中一度漲逾 1%。截至午間收盤，恒生指數漲 0.93%，報 27733.53 點。國企指數漲 1.34%，報 10936.84 點；紅籌指數漲 0.1%，報 4428.24 點。

汽車股暴漲。廣匯寶信 (1293-HK) 漲 15.76%；正通汽車 (1728-HK) 漲 10.2%；吉利汽車 (0175-HK) 漲 5.09%，領漲藍籌。

航空股集體上漲。中國東方航空股份 (0670-HK) 漲 5.3%；中國國航 (0753-HK) 漲 4.92%；中國南方航空 (1055-HK) 漲 3.57%。

中國銀行股上漲。農行 (1288-HK) 漲 2.43%；招商銀行 (3968-HK) 漲 2.15%；工商銀行 (1398-HK) 漲 2.16%。

中國保險股上漲。眾安線上 (6060-HK) 漲 6.98%；中國人壽 (2628-HK) 漲 2.06%；中國平安 (2318-HK) 漲 1.81%。

騰訊 (0700-HK) 連續 10 個交易日買回庫藏股，股價高開 1.67%，午盤收報港幣 329.6 元。

騰訊昨 (20) 日斥資港幣 3952.1 萬元，買回 12.2 萬股庫藏股，每股買回價介於港幣 321.4 至 327.2 元。本輪買回已持續至第 10 日，期間累計買回 107.77 萬股，涉資港幣 3.42 億元。

舜宇光學 (2382-HK) 跌 3.56%，報港幣 92.15 元，領跌藍籌。舜宇光學被摩根士丹利大砍目標價，由港幣 120 元下調至 95 元，投資評級則維持「持平」。

分析指出，大陸股市進入「十一」長假，要至 10 月 8 日才全面恢復正常，滬深港通也暫停服務，至下週三恢復，估計在稍後的日子成交會更清淡，留意受惠預計升息的銀行股。

因應中秋假期，南向港股通昨 (20) 日起至下週二 (25 日) 暫停服務；北向的滬股通和深股通今 (21) 日至 9 月 25 日 (星期二) 暫停服務。9 月 26 日 (星期三)，滬深港通將正常提供服務。

港股方面，中秋節當天 (9 月 24 日) 繼續開盤，9 月 25 日休市。