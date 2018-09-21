國務院發文促進消費升級 對汽車消費刺激有望超預期

據新華社消息，9月20日，中共中央、國務院發佈《關於完善促進消費體製機製 進一步激發居民消費潛力的若幹意見》，涉及汽車的内容如下：(1)促進汽車消費優化升級，鼓勵和引導農村居民增加汽車消費。(2)鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車流通體係，全面取消二手車限遷政策。(3)實施好新能源汽車免徵車輛購置稅、購置補貼等財稅優惠政策。(4)積極發展汽車賽事等後市場。加強城市停車場和新能源汽車充電設施建設。

財富證券認為，本次中央及國務院的指導意見旨在激發居民消費潛力，汽車消費有望大幅受益。年初至今汽車消費有所放緩，行業銷量增速在7月和8月甚至出現了同比下滑的情況。受行業景氣度下滑的影響，當前汽車行業的PE(TTM)估值已從2017年初的20倍下殺至目前的15倍左右，目前行業估值已處於底部區間。本次中央和國務院關於促進消費的指導意見中，著重提出了要促進汽車消費優化升級，引導農村居民增加汽車消費等，通過刺激農村居民的汽車消費，有望打開汽車行業的全新增長點，刺激汽車行業增速迅速回暖，帶動行業估值快速修復。

本輪個稅改革將在10月正式實施，據財富證券測算，扣除三險一金後稅前月收入為14000元的居民在個稅新政下的月收入將至少提升930元。居民收入水平及購買力的提高，有助於釋放新增購車需求和換購需求，推動汽車市場增長以及行業估值回暖。