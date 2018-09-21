凌巨今除息 打入法商SES供應鏈 發展LCD電子標籤

凌巨 (8105) 於今 (21) 日除息，每股配息 0.2 元，除息參考價 11.85 元，面板跌價拖累，終端客戶保守，影響總體稼動率，凌巨上半年營收 51.48 億元，毛利率 12.83%，較去年同期銳減了 6.13 個百分點，稅後淨利為 8,737 萬元，年減率達 72%，每股稅後盈餘 0.2 元。工控、POS、印表機等相關產品占凌巨營收比重由 45% 拉升到 50%，車載面板比重約 30%，其餘則為數位相機、代工等消費性產品，比重約 2 成。



物聯網基礎建設成熟化，無人商店興起，帶動電子標籤市場成長，凌巨亦打入法國電子標籤系統整合商 SES 供應鏈，反射式 LCD 面板將在今年底量產，搶攻電子標籤市場。



以往電子貨架標籤顯示器係以單色 STN 為主，惟電子紙具有省電、視角佳等特性，在電子貨架標籤應用市場開始取代 STN，去年法商 SES 獲得京東方入股，元太 (8069) 亦參與其增資股認購，顯見電子貨架標籤未來成長潛力大，吸引相關顯示器廠商卡位。