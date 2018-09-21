前谷歌CEO預計：2028年網路將分成兩大陣營 中國主導其中一個

谷歌前 CEO 埃里克施密特大膽預測，未來十年，網路將分化為 2 個截然不同的陣營：一個由美國主導，另一個由中國主導。

根據 CNBC 報導稱，埃里克在由投資公司 Village Global VC 在本周三舉行的私人活動上表示：

「如果你回頭看中國正在建設中的公司規模、服務和財富，就會發現這是一個驚人的體量。無論中國還是美國，網路經濟在其整體 GDP 中所占的比重都很大。

如果你還以為中國的網路發展狀態只是「哎呦，不錯哦」，那就大錯特錯了。

全球化意味著中國同樣可以更多的參與完全競爭的格局中，而必須要看到的是，我們也要從中國那裡學習他們對產品和服務的優秀領導能力」。

值得關注的是，外界對於「中美網路誰更有發展前景」的討論也從未停止過。

《環球時報》此前表示，外界公認的是，美國在基礎技術上明顯領先，中國則占據用戶群的絕對優勢，而這兩者恰恰是網路未來發展的兩大核心要素。

一名熟悉情況的相關專家告訴《環球時報》記者，2015 年中國首次在政府工作報告中寫入「網路 +」時，美國臉書、谷歌、微軟等網路巨頭正將注意力集中在「高大上」的智能可穿戴設備上，強調與傳統行業結合的中國「網路 +」顯得不那麼起眼。

然而另很多業內人士都沒有想到的是，僅僅三年時間，智能可穿戴設備的熱潮已過，而中國的「網路 +」卻方興未艾。

根據騰訊研究院此前發布的《中國「網路 +」指數報告 (2018)》稱，2017 年中國數字經濟體量較 2016 年增長 17.24%，為 26.7 兆元人民幣，數字經濟占 GDP 的比重也由 2016 年的占比 30.61% 上升至 2017 年的占比 32.28%。

英國《金融時報》稱，相比美國在硬體上的領先，中國在網路應用創新、市場規模等領域卻占領上風，並已經初步建立起覆蓋全社會的網路生態體系。

截至 2017 年底，中國網民總數已增至 7.7 億，幾乎是美國總人口的兩倍。這樣的超級用戶規模，也進一步促成了中國社會對網路應用創新需求的猛增。

反觀大佬埃里克提出的這個預測，中美兩個超級大國截然不同的國情背景也是不可忽視的重要因素。

中國的「智慧城市」概念中，「網路 + 民生政務」是重要環節，主要目的之一就是「數據多跑路、群眾少跑腿」。而在美國的「智慧城市」規劃中，交通運輸項目則是重中之重。

不會改變的是，未來，在網路這個金字塔結構中，中美也將進一步從入口、內容和服務上在世界範圍內攻城略地。