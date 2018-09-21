國壽強攻網路投保 三年投保件數成長近5倍 市占率居冠

網路投保自 2014 年開放以來，順應大眾網路購物的行為，網路投保人數日益成長，全台灣有網路投保經驗的民眾，每三人就有一人選擇國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽，國泰人壽網路投保 2015 至 2017 年短短三年內件數成長了近 5 倍，年年創新高，穩坐件數市佔率第一。

根據國泰人壽數據分析，網路投保主要分為兩大客群：

25 歲到 35 歲年輕小資族：多為白領上班族，旅平險則以女性為主，且全年都喜愛至日本旅遊；利變年金險則以男性為主要客群，且投保方式偏好小額、躉繳 (一次繳)，並較易受優惠活動吸引。

36 歲以上的小康家庭 : 雙薪，且背景多為科技新貴及從事教育事業，投保動機主要替家人投保，同時重視子女教育及退休議題。而以投保旅平險來看，除了大家常去的日本外，近年前往中港澳次數有增加的趨勢，推測是以出差商務需求為主。

另外，利變年金險較受女性青睞，且保額較高，並以躉繳方式為大宗，國泰人壽分析，主要是女性客群追求穩定及較高收益，不僅未雨綢繆，更希望藉投保利變型年金險以達到每個人生階段不同的目標。

此外，之前新光人壽、富邦人壽為了衝刺網路投保，都祭出抽汽車、電動機車的誘因，果然吸引保戶大舉搶進，新壽還一度躍居單月利變型年金銷售王。而網路投保自 2014 年開放以來，國泰人壽穩坐件數市佔率第一，國泰人壽趁勝追擊，透過異業合作的促銷回饋、高宣告利率商品、抽獎等三招大打行銷戰。