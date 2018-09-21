[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 振維 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 寬魚國際 富邦美債7-10 迎輝 謚源 杏昌 穆拉德 富邦美債20年 撼訊 東林 寶島科 南璋 元大美債7-10 松崗 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 元大美債1-3 環球晶 友銓 中華食 精確 元大投資級公司債 奧斯特 達威 世坤 宏易 群益15年IG電信債 花王 三圓 萬國通 唐鋒 群益15年IG科技債 大田 雙喜 新昕纖 榮群 群益10年IG金融債 力泰 力肯 天宇 國泰投資級公司債 理銘 祺驊 新零售 國泰5Y+新興債 亞都 世德 力新 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 宏易 恩得利 富邦全球投等債 明揚 長佳 李洲 富邦全球高收債 綠河-KY 瑞穎 凱柏實業 富邦中政債0-1 欣泰 大恭 元炬 富邦A級公司債 永純 及成 FH中國政策債 致振 和進 凱基中國債3-10 康聯訊 耀勝 凱基新興債10+ 威潤 倚強 凱基科技債10+ 創威 錦明 合世 唐榮 鑫創 易威 晉椿 廣寰科 穆拉德 久陽 點晶 南璋 強新 建舜電 勝昱 松和 泰谷 宇隆 富強 典範 精確 凌網 長天 宏易 恩得利 益通 唐鋒 李洲 振維 榮群 及成 鴻翊 天宇 耀勝 迎輝 新零售 倚強 欣厚-KY 力新 至寶電 太欣 恩得利 錦明 系統電 李洲 宇環 世紀 凱柏實業 點晶 華容 元炬 加百裕 建榮 及成 幸康 立衛 和進 泰谷 天揚 耀勝 先益 鈺創 倚強 重鵬 佳總 錦明 泓格 合正 鑫創 東林 寶聯通 廣寰科 新鉅科 凱鈺 點晶 緯軟 德宏 建舜電 晶達 合邦 泰谷 高技 萬旭 典範 寶聯通 久正 長天 凱鈺 上揚 益通 三聯 全譜 振維 合邦 易通展 鴻翊 業強 安鈦克 迎輝 萬旭 元隆 欣厚-KY 耕興 沛亨 太欣 撼訊 九暘 系統電 信昌電 凱碩 世紀 上揚 全達 華容 全譜 奧斯特 建榮 易通展 保銳 立衛 沛波 越峰 天揚 元隆 英格爾 鈺創 沛亨 士開 佳總 迅德 昇益 合正 倉和 志嘉 寶聯通 光菱 富裔 凱鈺 蜜望實 正德 德宏 星雲 燦星旅 統盟 三圓 富驛-KY 合邦 昇益 劍湖山 萬旭 三豐 德記 久正 雙喜 泰偉 上揚 力泰 華義 全譜 理銘 昇華 易通展 惠普 得利影 安鈦克 中連貨 鼎創達 元隆 安心 花王 沛亨 易飛網 邦泰 九暘 亞都 凱碩 老爺知 全達 滿心 奧斯特 東凌-KY 保銳 德記 越峰 大展證 英格爾 誠品生活 士開 泰偉 昇益 華義 志嘉 得利影 富裔 時報 正德 琉園 燦星旅 旭然 富驛-KY 捷必勝-KY 劍湖山 明揚 德記 紅木-KY 關中 綠河-KY 泰偉 欣雄 華義 欣泰 昇華 大汽電 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰