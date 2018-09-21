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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月20日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券        融券分配 股價波動  降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                              過    劇  融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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合世       晟楠      富邦美債1-3              振維                新昕纖    生泰       大國鋼
易威       寬魚國際  富邦美債7-10             迎輝                謚源      杏昌
穆拉德               富邦美債20年             撼訊                東林      寶島科
南璋                 元大美債7-10             松崗                欣厚-KY   其祥-KY
勝昱                 元大美債1-3              環球晶              友銓      中華食
精確                 元大投資級公司債         奧斯特              達威      世坤
宏易                 群益15年IG電信債         花王                三圓      萬國通
唐鋒                 群益15年IG科技債         大田                雙喜      新昕纖
榮群                 群益10年IG金融債                             力泰      力肯
天宇                 國泰投資級公司債                             理銘      祺驊
新零售               國泰5Y+新興債                                亞都      世德
力新                 國泰1-5Y高收債                               東凌-KY   宏易
恩得利               富邦全球投等債                               明揚      長佳
李洲                 富邦全球高收債                               綠河-KY   瑞穎
凱柏實業             富邦中政債0-1                                欣泰      大恭
元炬                 富邦A級公司債                                          永純
及成                 FH中國政策債                                           致振
和進                 凱基中國債3-10                                         康聯訊
耀勝                 凱基新興債10+                                          威潤
倚強                 凱基科技債10+                                          創威
錦明                 合世                                                   唐榮
鑫創                 易威                                                   晉椿
廣寰科               穆拉德                                                 久陽
點晶                 南璋                                                   強新
建舜電               勝昱                                                   松和
泰谷                 宇隆                                                   富強
典範                 精確                                                   凌網
長天                 宏易                                                   恩得利
益通                 唐鋒                                                   李洲
振維                 榮群                                                   及成
鴻翊                 天宇                                                   耀勝
迎輝                 新零售                                                 倚強
欣厚-KY              力新                                                   至寶電
太欣                 恩得利                                                 錦明
系統電               李洲                                                   宇環
世紀                 凱柏實業                                               點晶
華容                 元炬                                                   加百裕
建榮                 及成                                                   幸康
立衛                 和進                                                   泰谷
天揚                 耀勝                                                   先益
鈺創                 倚強                                                   重鵬
佳總                 錦明                                                   泓格
合正                 鑫創                                                   東林
寶聯通               廣寰科                                                 新鉅科
凱鈺                 點晶                                                   緯軟
德宏                 建舜電                                                 晶達
合邦                 泰谷                                                   高技
萬旭                 典範                                                   寶聯通
久正                 長天                                                   凱鈺
上揚                 益通                                                   三聯
全譜                 振維                                                   合邦
易通展               鴻翊                                                   業強
安鈦克               迎輝                                                   萬旭
元隆                 欣厚-KY                                                耕興
沛亨                 太欣                                                   撼訊
九暘                 系統電                                                 信昌電
凱碩                 世紀                                                   上揚
全達                 華容                                                   全譜
奧斯特               建榮                                                   易通展
保銳                 立衛                                                   沛波
越峰                 天揚                                                   元隆
英格爾               鈺創                                                   沛亨
士開                 佳總                                                   迅德
昇益                 合正                                                   倉和
志嘉                 寶聯通                                                 光菱
富裔                 凱鈺                                                   蜜望實
正德                 德宏                                                   星雲
燦星旅               統盟                                                   三圓
富驛-KY              合邦                                                   昇益
劍湖山               萬旭                                                   三豐
德記                 久正                                                   雙喜
泰偉                 上揚                                                   力泰
華義                 全譜                                                   理銘
昇華                 易通展                                                 惠普
得利影               安鈦克                                                 中連貨
鼎創達               元隆                                                   安心
花王                 沛亨                                                   易飛網
邦泰                 九暘                                                   亞都
                     凱碩                                                   老爺知
                     全達                                                   滿心
                     奧斯特                                                 東凌-KY
                     保銳                                                   德記
                     越峰                                                   大展證
                     英格爾                                                 誠品生活
                     士開                                                   泰偉
                     昇益                                                   華義
                     志嘉                                                   得利影
                     富裔                                                   時報
                     正德                                                   琉園
                     燦星旅                                                 旭然
                     富驛-KY                                                捷必勝-KY
                     劍湖山                                                 明揚
                     德記                                                   紅木-KY
                     關中                                                   綠河-KY
                     泰偉                                                   欣雄
                     華義                                                   欣泰
                     昇華                                                   大汽電
                     得利影
                     時報
                     鼎創達
                     花王
                     邦泰
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