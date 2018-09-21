貴金屬盤後─全球股市旺 投資人棄避險 美元下跌授貴金屬溫和支撐

週四 (20 日) 下午美國交易時段黃金價格微微走高，因美元指數大幅走低至今日跌至 2.5 個月以來的低點，僅為貴金屬市場提供了緩和的支撐。如今美國主要股指的創紀錄高位所證明，全球市場上的風險交易者和投資者對貴金屬的態度是受壓制的。

現貨黃金價格收低 -0.20 至 1206.70 美元 / 盎司。

黃金期貨 12 月交割價收高 0.30% 至每盎司 1211.90 美元。

現貨白銀收低 -0.01 至 14.30 美元 / 盎司。

白銀期貨 12 月交割價收低 0.53%，至每盎司 14.355 美元。

現貨鉑金上漲 11.00 至 833.00 美元 / 盎司。

現貨鈀金收高 14.00 至 1048.00 美元 / 盎司。

全球黃金量數據

據 IMF 數據顯示，2018 年上半年全球央行共持有約 1.36 兆美元的黃金量，佔全球外匯儲備的 10%，使各國央行為黃金市場的主要「玩家」。同時， 2018 上半，全球央行也佔了全球 10% 的黃金需求。

2018 上半，全球央行共購入了 193.3 噸的黃金，較去年同期的 178.6 噸成長 8%，也是自 2015 年來最強勁的上半年購買率。

自 2017 年各國央行黃金購買量 / 圖：WGC

鈀金期貨

週四 12 月鈀金期貨中午收於 8 個月高點 1047.50 美元。鈀金多頭具有堅實的近期技術優勢，暗示近期仍有更多漲幅。

從基本面上來說，近期鈀金大幅上漲主要是由於美中貿易戰，以及未來相關的不確定因素而使貴金屬遭到囤積，和中國可能在未來增加其汽車產量。

Fed Reserve 升息？

投資人似乎期待著下週的美國聯準會 Fed Reserve 會議，目前市場預計聯準會還會再次升息。高利率會降低對黃金的需求，並會提升美元的價格。對七大貨幣相比，美元已落至 7 週的低水位。

高盛重回 FICC 領頭羊

根據研究集團 Coalition Development 的數據，高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 在 2018 年上半年重新獲得大宗商品的領頭羊，把花旗 (C-US) 踢出 3 強外。然而，領頭羊不只有一隻，競爭對手摩根史丹利 Morgan Stanley (MS-US) 和摩根大通 JPMorgan Chase (JPM-US) 也上榜。

幾十年來，高盛一直是華爾街的主要大宗商品交易商，而去年首次失去了該行業前 3 大銀行的地位。當時的天然氣和電力下跌，拖累了作為上市公司歷史裡的最差年度業績。外媒報導稱，高盛大宗商品部門在今年的前幾個月裡，獲利比 2017 年整年還多。

數據顯示，最大的 12 間商品業務銀行今年上半年獲利成長 38% 至 21 億美元。此數據不包含加拿大或澳洲銀行。