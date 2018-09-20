貴金屬盤後─全球政局似乎緩和 貴金屬價格碰短期天花板

現貨黃金價格收低 0.10 至 1203.60 美元 / 盎司。

黃金期貨 12 月交割價收高 0.01% 至每盎司 1208.40 美元。

現貨白銀收高 0.10 至 14.23 美元 / 盎司。

白銀期貨 12 月交割價收低 0.63%，至每盎司 14.275 美元。

現貨鉑金上漲 10.00 至 822.00 美元 / 盎司。

現貨鈀金收高至 1034.00 美元 / 盎司。

德國商業銀行 Commerzbank 表示，第 3 季度到目前為止，黃金 ETF 的現金流出量可能與全球中央銀行購買的黃金量相當。

ETF 像股票一樣交易，但跟踪商品的價格，以金屬存入來支持其股票。Commerzbank 補充稱，昨日黃金 ETF 的流出量為 2.3 噸。本季度彭博跟踪的 ETF 已經流出了 84 噸黃金，這大約相當於央行購買的金額。

短期期貨交易商對先前賣出的空頭頭寸的一些回購，支持著黃金和白銀價碼。今日美元指數走低也支撐了貴金屬市場的一些買盤興趣。

除了幾個月來一直持續的美中貿易爭端外，本週市場沒有重大新聞動態。目前全球市場上的風險厭惡情緒仍然很少，有時甚至只是溫和，這繼續限制避險黃金和白銀市場的上行空間。

VanEck 黃金和貴金屬戰略的投資組合經理兼策略師 Joe Foster 在最近的一份報告中提到，收緊貨幣政策正在減少金融市場的流動性，這反過來又對疲弱的新興市場構成壓力。

雖然所有焦點都集中在下週的美聯準會的升息會議上，但 Foster 表示，英國央行已停止寬鬆政策，而歐洲央行預計將於 12 月結束其債券購買計劃，並可能在明年開始加息。

因此，預計會有更多如土耳其的經濟蕭條出現，使投資人轉向避風港貴金屬黃金。雖然 Foster 長期看好金價，但也呼籲金價的短期報酬率因不會有所提升，應落在 1200 美元水位上下擺動。