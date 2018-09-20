OECD調降全球經濟成長預估 因考量貿易形勢及新興市場拋盤

經濟合作暨發展組織(經合組織/OECD)周四下修先前的預估，稱在貿易摩擦升溫及新興市場陷入動蕩之際，全球經濟成長或已過高峰。

經合組織預估今明兩年的全球經濟成長率將為3.7%，高於去年的3.6%。

經合組織在5月的經濟展望報告中預估今明兩年的經濟成長率分別為3.8%及3.9%，周四則在最新預估中指出，自上次預估發布之後，經濟成長已經過了高峰。

經合組織稱，近幾年推動全球景氣上揚的貿易增長已在今年放緩至約3%，2017年時則為成長5%，因美國和主要貿易夥伴間的緊張關系打壓信心和投資。

盡管美國是這些貿易摩擦的源頭，但該國經濟前景是OECD主要發達國家中最好的，得益於減稅和政府支出。

OECD維持對美國今年經濟增幅預估在2.9%不變，但對明年增幅的預估從2.8%下調至2.7%。

該機構表示，美國進口關稅措施正開始對其經濟產生影響，估計已經開征的關稅或將令美國整體物價上升0.3-0.4個百分點。

特定產品將受到更大影響，3月至7月期間洗衣機的美國售價飆升了20%，而美國對中國的汽車出口在一年內減少了近40%。

此外，OECD稱人民幣貶值目前有益於中國，緩沖了美國加征關稅的影響，故維持其對中國今明兩年經濟增長率預估不變，分別為增長6.7%和6.4%。

OECD稱美國利率上升以及美元強勢，給阿根廷、巴西和土耳其等新興市場經濟體帶來麻煩，並調降對上述三國經濟增長的預估。

OECD表示，海外需求疲弱意味著歐元區經濟不太可能一如之前預期的表現， 將今年歐元區經濟增長預估調降至2.0%，原預期為2.2%，將明年增長率預估由2.1%下調至1.9%。

路透巴黎9月20日