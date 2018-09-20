〈新光鋼法說〉今年獲利可望創近年高 明年配息亦將優於今年

新光鋼 (2031-TW) 今 (20) 日召開法說會，董事長粟明德指出，第三季受惠於轉投資的世紀鋼 (9958-TW) 認列評價提升，加上第四季將迎來傳統旺季、高科技產業訂單也陸續出貨，全年獲利可望來到近年高點，明年配息也將優於今年。

粟明德表示，近期轉投資的世紀鋼股價表現不錯，有助第三季評價認列獲利，加上第四季進入傳統鋼鐵旺季，在大陸鋼材出口的量逐漸減少，國際鋼價持穩，旺季效益可期，且承接高科技裁減加工的訂單也逐步成長，均將推升全年獲利表現。

粟明德也指出，公司業外操作金融產品成效還不錯，不論台幣升值或貶值，都有賺到匯兌利益，也將貢獻獲利表現，在鋼鐵本業以及轉投資認列評價同步看增下，今年業績將優於去年，明年配息也會比今年好。

新光鋼為鋼鐵通路商，且擁有裁減加工技術，目前客戶約有 1800—2000 家，公司也策略性強化供應商管理，提高中鋼、日本廠商的出貨，降低中國鋼材採購比率，避開傾銷稅率與紅海市場。

此外，新光鋼也向上投資中鋼、中鋼住金越南公司，也與 Sumitomo 合資美生金屬，各持股 50%；公司更與世紀鋼鐵、太陽能材料供應廠策略聯盟，發展離岸風電、光電等綠能事業，力拚多角化經營。

新光鋼今年上半年稅後純益來到 9.29 億元，年增 77%，每股純益 3.01 元；累計 1-8 月營收 61.62 億元，年增 7.39%。