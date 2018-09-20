【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股道瓊指數持續上漲，加權指數今日早盤也跳空開高走高，一度收復 10900 點並站上月線，但隨即以蘋概股為重災區的賣壓逐漸湧現，包括傳產在內的大型權值股多數遭壓回至盤下，僅餘台積電及金融股支撐大盤，收盤指數下跌 0.24%，外資於期現貨合計賣超 90.6 億。

《國際金融市場焦點分析》

在貿易戰風險減退下，今日滬指早盤延續前一日漲勢，有色金屬及銀行股拉升，帶動指數走高試圖衝擊 2750 點，不過今日量能明顯較前一日減退，銀行股後繼乏力，有色金屬僅稀土永磁概念較為強勢，指數逐漸壓回，午後基建及環保概念板塊拉升，不過地產及保險等藍籌股回落對大盤造成較大壓力，收盤滬深兩市小幅收低，技術面上仍穩守 5 日、10 日及月線之上。

《國際商品市場焦點分析》

昨日 EIA 公佈原油數據，在煉油廠產能利用率維持高檔下，使得原油庫存減少 210 萬桶，庫存下降至 3 年半低點，汽油庫存減少 170 萬桶，優於市場預期的增加 10 萬桶，推動昨輕原油期貨大漲接近 2%；農產品市場方面，受到美國下週將可能出現大量降雨影響，導致市場擔憂黃豆收成將會較預期中緩慢影響，推動昨日黃豆期貨上漲接近 2%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證