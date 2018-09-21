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[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

09月20日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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09/20  網龍、奧斯特、大江
09/19  網龍、瑞基、精測、奧斯特、大江
09/18  訊聯、網龍、瑞基、光明、銘旺實、大宇資、精測、奧斯特、大江
09/17  網龍、基亞、迎輝、銘旺實、興采
09/14  基亞、迎輝、新鉅科、銘旺實、康和證、立敦
09/13  穩懋、基亞、旭品、哲固、神盾、環球晶、精測
09/12  訊聯、基亞、旭品、迎輝、牧德、新鉅科、漢磊、聯合、健亞、醣聯、尚凡、博智
09/11  訊聯、燦星旅、基亞、順達、旭品、哲固、迎輝、牧德、健喬、信立、世界
09/10  訊聯、燦星旅、基亞、雙鴻、旭品、旭軟、健喬、健亞、信立、博智
09/07  訊聯、順達、加百裕、旭品、哲固、新鉅科
09/06  無資料
09/05  寶利徠、祥業、新鉅科、花王
09/04  寶利徠、新鉅科、花王
09/03  雙鴻、新鉅科、信立、慕康生醫、花王
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09月份累計次休市：01、02、08、09、15、16、22、23、24、29、30

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1784   訊聯        05  07、10、11、12、18
1813   寶利徠      02  04、05
2719   燦星旅      02  10、11
3083   網龍        04  17、18、19、20
3105   穩懋        01  13
3176   基亞        06  10、11、12、13、14、17
3211   順達        02  07、11
3323   加百裕      01  07
3324   雙鴻        02  03、10
3325   旭品        05  07、10、11、12、13
3390   旭軟        01  10
3434   哲固        03  07、11、13
3465   祥業        01  05
3523   迎輝        04  11、12、14、17
3563   牧德        02  11、12
3630   新鉅科      06  03、04、05、07、12、14
3707   漢磊        01  12
4114   健喬        02  10
4129   聯合        01  12
4130   健亞        02  10、12
4168   醣聯        01  12
4171   瑞基        02  18、19
4303   信立        03  03、10、11
4420   光明        01  18
4432   銘旺實      03  14、17、18
4433   興采        01  17
5278   尚凡        01  12
5347   世界        01  11
5398   慕康生醫    01  03
6016   康和證      01  14
6111   大宇資      01  18
6175   立敦        01  14
6462   神盾        01  13
6488   環球晶      01  13
6510   精測        03  13、18、19
8155   博智        02  10、12
8080   奧斯特      03  18、19、20
8436   大江        03  18、19、20
8906   花王        03  03、04、05
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總累計次數         86

附記：08月份注意股票及次數

1815   富喬   (02)、 3078   僑威   (02)、 3086   華義   (01)、 3088   艾訊     (01)
3284   太普高 (01)、 3465   祥業   (01)、 3520   振維   (03)、 3563   牧德     (01)
3630   新鉅科 (01)、 4114   健喬   (01)、 4147   中裕   (01)、 4183   福永生技 (01)
4198   環瑞醫 (01)、 4303   信立   (02)、 4432   銘旺實 (04)、 4433   興采     (03)
4609   唐鋒   (02)、 4754   國碳科 (01)、 4909   新復興 (01)、 4953   緯軟     (01)
5291   邑昇   (03)、 5310   天剛   (07)、 5321   友銓   (05)、 5345   天揚     (01)
5439   高技   (05)、 5480   統盟   (05)、 5483   中美晶 (01)、 6114   久威     (02)
6150   撼訊   (05)、 6174   安碁   (01)、 6180   橘子   (01)、 6240   松崗     (08)
6264   富裔   (01)、 6279   胡連   (02)、 6290   良維   (02)、 6488   環球晶   (01)
6510   精測   (08)、 8042   金山電 (01)、 8092   建暐   (01)、 8406   金可-KY　 (02)
8421   旭源   (01)、 8436   大江   (01)、 8489   三貝德 (01)、 8906   花王     (06)
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