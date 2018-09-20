碧桂園成功發行9.75億美元雙年期優先債券 獲2.2倍認購

碧桂園控股（2007.HK）於9月19日成功發行9.75億美元雙年期優先債券，並獲最高約2.2倍認購。

據悉，碧桂園此次發行的9.75億美元債券，是自2018年5月市場劇烈震盪以來，內房股最大規模的債券發行，其中部分年期長達5.3年，更是2018年2月以來內房股最長年期的發行之一。

受近期全球經濟環境動盪影響，加上目前債券市場基礎頗為薄弱，碧桂園把握時機發行債券，於9月19日發行包括4.25億美元於2022年1月到期的7.125%優先票據及5.50億美元於2024年1月到期的8.000%優先票據，並計劃將募集資金用於現有境外債務再融資。

分析人士認為，碧桂園是次發行的雙年期優先債券，兩種債券的最終定價均比初始定價指引收窄了37.5個基點，是2018年至今中資房地產企業發債定價收窄幅度最大的一次，降低了融資成本，在近期市場實屬難得。

據悉，發行當天市場供應量頗大，亞洲債券市場共計有9家發行人進行簿記，其中包括3家內房股企業。

憑藉於地產行業的領先地位，加上不斷提升的整體實力，碧桂園作為成熟的債券發行人，是次發債成功吸引價值逾21億美元認購，錄得最高約2.2倍的認購。在最近複雜的市場環境下，此次發行充分反映投資者對公司良好信用價值的認可，以及對穩健的財務指標和良好的投資者關係管理的肯定。