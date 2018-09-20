康宏案再提及蔡志明家族關系

康宏環球(01019-HK)為追究資金轉移，控告細價股風暴主角“殼股大玩家”曹貴子等人一案，高院昨(9月19日)就被告之一曹貴宜(曹貴子胞兄)申請剔除申索而發出書面決定，內再提及“玩具大王”蔡志明家族與案件的關連。

康宏在案中指曹貴子等人為鞏固其在公司的控制權，透過問題“環回融資”及不當手法安排配股，不當轉移公司資金，嚴重違反授信責任及損害公司利益；康宏尋求法院作廢有關不當配股及要求眾被告賠償一切損失。

案中，曹貴子被指在2013至2015年間陸續安插“自己人”任職康宏重要崗位，並給予加薪及發認股權等“甜頭”令這些“自己人”聽命於曹。而康宏於2015年配股，惟該些包括曹貴宜在內的所謂“獨立承配人”實際與曹貴子有緊密關聯。

康宏指，曹貴子當時策劃及執行一個涉及“環回融資”計劃，在康宏配股前，先安排向“承配人”提供孖展借貸，以便“承配人”有資金可承配股份。“承配人”更會把康宏股權再質押於證券商，重覆進行孖展借貸，借此把原來集資所得的收益放大，攤薄原有股東權益，以不當手段達到掌控康宏的目的。而作為交換條件，“承配人”會在持有公司股權上，同意按曹貴子的指示行動。

在高院昨日發出的書面決定當中，提及康宏的經修訂陳述書內容有關曹貴宜部分，指曹貴宜與蔡志明女兒蔡加怡有超過10年生意夥伴關系，他為曹貴子的代名人，而蔡志明被指為曹貴子的“金主”(Funder)。

事實上，據康宏去年底的入稟狀指，蔡志明與曹貴子關系千絲萬縷，康宏指蔡被公認為曹的重要“金主”外，蔡、曹亦是長期商業拍檔，兩人透過合持BVI公司Broad Idea International Limited投資。

據聯交所股權資料披露，Broad Idea持有康健國際(03886-HK)18.85%股權。資料顯示，蔡志明早在2005年已入股由曹貴子創辦的康健國際，其後蔡的女兒蔡加怡亦加入該公司，至今仍擔任主席兼執行董事，蔡志明則任副主席。

蔡志明與曹貴子除擁有合資公司持有康健國際股份外，蔡志明接受傳媒訪問時亦承認與曹貴子有金錢來往，聲稱曹多次向他借錢。

至於曹貴宜今次在案中的申請，法官現階段下令剔除康宏針對曹貴宜涉及“環回融資安排”的申索。至於整宗案件，則仍進展中。

案件編號：HCA2922/2017

來源：東方日報