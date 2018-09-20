美喆-KY投資3.3億元設立石塑地板產線 攻北美市場

塑膠地板製造大廠美喆 - KY(8466-TW) 董事長陳本源今 (20) 日宣布，將投資 3.3 億元 (1100 萬美元) 成立 SPC(Stone Plastic Composite) 石塑地板產線，並結合美喆 - KY 獨家技術，搶攻最高端的石塑地板，新產品預計 2019 年 4 月量產，將主攻北美市場，預計明年至少占營收 5%。

美喆預計，在此新產品投入量產後，至少將占明年營收 5%，在新製程並取得專利後，除將搶下複合木質地板、強化木質地板市場外，也將進一步朝替代瓷磚產品用途開發。

陳本源看好，未來 SPC 石塑地板產品在市場上具有高性價比優勢，不論在產品柔性、隔音、防火、超耐磨等功能性上，都有更佳的表現水準，業務開拓上將採 ODM 及自有品牌雙路並進的發展策略，預計新產線總投資金額約 3.3 億元 (1100 萬美元)，最快在明年 4 月量產，並逐步開始貢獻營收。

陳本源表示，目前 SPC 石塑地板產品，因環保及專利鎖扣設計方便 DIY 施工特性，在全球家用市場已被定位為高端的 LVT(Luxury Vinyl Tile) 產品，終端零售價格普遍來看，也在一般傳統 LVT 產品價格帶上緣，凸顯 SPC 產品在未來具備的市場開拓潛力。

陳本源並指出，美喆自主研發的 SPC 石塑地板在市面上屬殺手級產品，除表面花色在美喆一貫的立體對花壓紋技術、環保材質研發與全球國際認證等關鍵強項上能夠有更傑出的發揮，美喆更從生產設備就開始著手自主研發設計，包括現有 ODM 客戶、自有品牌合作夥伴，對美喆 SPC 石塑地板產品，皆已表達高度銷售意願，SPC 新產品有機會帶動美喆營運成長動能。

美喆以自行開發的生產設備、運用現有該公司東莞廠的廠房進行大規模、自動化的生產；預計明年 4 月投入 SPC 石塑地板量產，就財務面的預估，若產能利用率 70%，此 1100 萬美元的投資，將在 1 年半回收，若產能利用率 50%，此投資也將在 2 年半回收。

美喆累計今年前 8 月營收為 19.08 億元，較去年同期減少近 23%，但在歐洲主要客戶調整逐步回歸正常下單、及中國自有品牌業務推動符預期表現下，單月營收月增率已重回成長，陳本源指出，下半年是產業傳統旺季，有機會看見今年下半年業績較上半年明顯回升的表現。

依目前美喆訂單預估，由於歐洲客戶庫存消化告一段落，8 月營收 2.42 億元優於 7 月的 2.41 億元，法人估第 4 季營收也將再優於第 3 季，目前產能利用率約 70%，下半年營運將可優於上半年，加上租稅利益，全年每股純益將達 4 元。

針對美中貿易戰，美喆也持續與客戶共同觀察，但從今年上半年來看，美國地區營收比重僅約 19.79%，中國營收占比則快速提升到 11.09％，加上美喆掌握立體對花壓紋技術、環保材質研發與全球國際認證等關鍵技術優勢，公司評估美中貿易戰對整體營運影響程度相當有限。

美喆第 2 季營收為 6.89 億元，毛利率為 19.31%、季減 1.59 個百分點，年減 7.38 個百分點，稅後純益 7626 萬元，季增 1.25 倍，年減 42.7%，每股純益為 1.15 元，上半年營收 14.26 億元，毛利率為 20.13%，年減 6.47 個百分點，稅後純益 1.1 億元，年減 53.4%，每股純益為 1.66 元。