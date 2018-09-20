威潤攜手軟銀電信推AP3衛星定位監控器 獲日商社逾千台訂單 Q4出貨

車用衛星定位監控器品牌商威潤 (6465) 週四 (20 日) 宣佈，旗下針對日本軟銀電信網路開發之最新 4G LTE 隨插即用衛星定位監控器 AP3 已正式上架軟銀電信官網，並已透過日本知名商社接獲千台以上的訂單，預計第四季即可開始出貨。威潤表示，隨著訂單能見度提高，今年第四季到明年的業績可望逐漸回穩，重回成長軌道。



AP3 為威潤針對軟銀電信網路開發之 4G LTE 衛星定位監控器，其機身採用雪茄頭式隨插即用設計，無需拆卸車體即可安裝，同時有效協助用戶省下傳統安裝所需耗費的大量時間與費用成本，推出後深獲軟銀電信的青睞，預計將此項產品推廣到其企業用戶群市場。



威潤董事長湯潤濶表示，該公司與軟銀電信的合作已醞釀兩年多的時間，此次 AP3 順利通過軟銀電信的審核及實機測試後拿下大單，顯示威潤堅強的研發實力及品牌再獲客戶肯定。



他表示，該公司在日本市場推展有成，除了自有品牌 ATrack 已是日本最受歡迎的衛星定位監控品牌，目前日本也有幾個大型專案正在洽談中，相信很快就能反映在營收表現上。