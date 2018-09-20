歐股盤中─貿易戰影響趨緩 歐股四大指數延續漲勢

拋開中美貿易戰的擔憂，週四 (20 日) 歐股四大指數漲勢延續，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.29%，銀行股與醫療類股表現最佳，指數漲幅各達 0.8% 與 0.15%。

台北時間週四 (20 日) 下午 5 點 30 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.29%，暫報 381.10；英國 FTSE 指數走揚 0.05%，暫報 7334.66；德國 DAX 指數上漲 0.23%，暫報 12246.64；法國 CAC 40 指數上漲 0.41%，暫報 5415.82。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

個股消息方面，全球最大的銅礦、鐵礦生產公司 Rio Tinto 推動 32 億庫藏股計畫，受此利多消息激勵，推動該公司週四 (20 日) 股價開盤走高 1.8%。

受到財報季度收入不佳影響，IG Group 週四 (20 日) 早盤股價大跌 6.66%。該集團表示，由於市場波動下滑和客戶交易活動減少，第一季收入降低 4.7％。

德國時裝零售商 Tom Tailor 週四 (20 日) 發布獲利警訊後，該公司早盤股價重挫 13.6%。

政經消息方面，週四 (20 日) 歐盟國家領到人非正式會議將於奧地利舉行，市場預料英國脫歐與移民議題將成為主要討論內容，英國首相梅伊 (Theresa May) 將出席這場會議，她在會前呼籲歐盟放棄「令人難以接受」的脫歐條件，不要分裂英國。

阿里巴巴創辦人馬雲週三 (19 日) 表示，美國與中國之間的貿易戰波及影響下，將無法兌現在美國創造 100 萬個就業機會的承諾。

企業消息方面，酒業集團 Diageo 將召開股東大會；曼聯 (Manchester United) 將發布第四季財報和全年業績表現。

歐盟反壟斷機構調查將矛頭轉向亞馬遜，該機構正向亞馬遜第三方商家搜集資料數據，審查亞馬遜是否嫌違反反壟斷法，再利用這些數據與這些商家競爭。

經濟數據方面，8 月英國零售銷售額意外上漲 0.3%，優於預期的 2.3%；瑞士與挪威央行週四 (20 日) 將決定貨幣政策。