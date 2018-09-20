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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                16724         0    00632R 元大台灣50反1          -7724         0  
2330   台積電                  2971     19955    3481   群創                   -5364    -16924  
2887   台新金                  2843     -6964    00637L 元大滬深300正2         -4838         0  
2027   大成鋼                  2443     -3247    00636  國泰中國A50            -2764     -6256  
1402   遠東新                  2213      4047    00672L 元大S&P原油正2         -2293         0  
2834   臺企銀                  2120       156    00655L 國泰中國A50正2         -2097         0  
2885   元大金                  1946      1983    2323   中環                   -1961    -10936  
2882   國泰金                  1692     -4623    2886   兆豐金                 -1918      6780  
3189   景碩                    1563      5015    2312   金寶                   -1893     -2500  
2891   中信金                  1524     10268    2344   華邦電                 -1462    -21252  
5871   中租-KY                 1134      3749    2881   富邦金                 -1305     -2106  
1102   亞泥                    1084     -3147    2317   鴻海                   -1151    -34028  
2002   中鋼                    1056      5351    6116   彩晶                   -1130     -3675  
00673R 元大S&P原油反1          1055         0    2884   玉山金                 -1094      7518  
2883   開發金                   983     -3916    00633L 富邦上証正2            -1038         0  
2892   第一金                   866      4760    0059   富邦金融               -1002        16  
2633   台灣高鐵                 852      1527    2454   聯發科                  -849     -3442  
2603   長榮                     775     -4180    2347   聯強                    -830     -3589  
2349   錸德                     728      -546    2303   聯電                    -769    -23746  
2337   旺宏                     719     -8531    6456   GIS-KY                  -750     -4955  
2801   彰銀                     691      9971    6278   台表科                  -740      1453  
2327   國巨                     683        94    1305   華夏                    -701     -5302  
2456   奇力新                   628      -724    1216   統一                    -680      1720  
8046   南電                     599      -929    4938   和碩                    -656     -2389  
6153   嘉聯益                   581     -3318    00739  元大MSCI A股            -634      -794  
0061   元大寶滬深               529     -3011    2368   金像電                  -611     -7248  
2542   興富發                   507      2704    2345   智邦                    -604     -1546  
8150   南茂                     506      -282    2376   技嘉                    -595      -268  
1710   東聯                     499     -1697    0050   元大台灣50              -572     -7115  
5534   長虹                     481       -40    4927   泰鼎-KY                 -548     -1551  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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