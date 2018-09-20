◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 16724 0 00632R 元大台灣50反1 -7724 0 2330 台積電 2971 19955 3481 群創 -5364 -16924 2887 台新金 2843 -6964 00637L 元大滬深300正2 -4838 0 2027 大成鋼 2443 -3247 00636 國泰中國A50 -2764 -6256 1402 遠東新 2213 4047 00672L 元大S&P原油正2 -2293 0 2834 臺企銀 2120 156 00655L 國泰中國A50正2 -2097 0 2885 元大金 1946 1983 2323 中環 -1961 -10936 2882 國泰金 1692 -4623 2886 兆豐金 -1918 6780 3189 景碩 1563 5015 2312 金寶 -1893 -2500 2891 中信金 1524 10268 2344 華邦電 -1462 -21252 5871 中租-KY 1134 3749 2881 富邦金 -1305 -2106 1102 亞泥 1084 -3147 2317 鴻海 -1151 -34028 2002 中鋼 1056 5351 6116 彩晶 -1130 -3675 00673R 元大S&P原油反1 1055 0 2884 玉山金 -1094 7518 2883 開發金 983 -3916 00633L 富邦上証正2 -1038 0 2892 第一金 866 4760 0059 富邦金融 -1002 16 2633 台灣高鐵 852 1527 2454 聯發科 -849 -3442 2603 長榮 775 -4180 2347 聯強 -830 -3589 2349 錸德 728 -546 2303 聯電 -769 -23746 2337 旺宏 719 -8531 6456 GIS-KY -750 -4955 2801 彰銀 691 9971 6278 台表科 -740 1453 2327 國巨 683 94 1305 華夏 -701 -5302 2456 奇力新 628 -724 1216 統一 -680 1720 8046 南電 599 -929 4938 和碩 -656 -2389 6153 嘉聯益 581 -3318 00739 元大MSCI A股 -634 -794 0061 元大寶滬深 529 -3011 2368 金像電 -611 -7248 2542 興富發 507 2704 2345 智邦 -604 -1546 8150 南茂 506 -282 2376 技嘉 -595 -268 1710 東聯 499 -1697 0050 元大台灣50 -572 -7115 5534 長虹 481 -40 4927 泰鼎-KY -548 -1551 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股