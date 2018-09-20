台灣保險滲透度世界第一 每年平均花15萬元卻潛藏問題

金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，隨著國內經濟成長與教育普及，國人對保險的觀念也隨之提升，我國的保險滲透度 (保費收入對 GDP 之比率) 是世界第一，平均每個人、每年花在買保險的費用大約是 15 萬元，但這樣排名的背後潛藏著「我們繳交的保費是否符合自身需求，買到最需要的保障」的問題。

顧立雄表示，透過保險來移轉未來風險的觀念已深植國人心中，這個從保險事業發展中心的統計資料就可以看出，截至今年 7 月底，保險業資產規模已經超過新臺幣 26 兆元。而去年我國的保險密度 (每人平均保費支出) 是世界第六、亞洲第二 (僅次於香港)；保險滲透度 (保費收入對 GDP 之比率) 則為世界第一。我們平均每個人、每年花在買保險的費用是 4998 美元，大約是 15 萬元。

但是，顧立雄提醒，在這些排名背後，隱藏著一個很重要的問題就是「我們繳交的保費，是否符合自身的需求，買到最需要的保障，可以有效發揮移轉自身所面臨風險的功能。」為了宣導正確的保險觀念，金管會持續辦理相關宣導活動，讓民眾認識「微型保險」、「高齡化保險」、「地震保險」及「強制汽車責任保險」。

顧立雄強調，金管會長期將高齡化、地震及強制車險列為推廣重點，正是希望民眾能充分認知相關保險需求，並正確做好保險規劃。