日本又爆虛擬貨幣竊案 損失約6000萬美元

日本虛擬貨幣公司 Tech Bureau 於今日 (20 日) 表示，大約 6,000 萬美元的虛擬貨幣在公司的 Zaif 交易所被盜，突顯了虛擬貨幣產業的脆弱性，儘管日本當局致力於使該產業更加安全。

Tech Bureau 表示公司的 Zaif 交易所在 9 月 14 日遭受駭客攻擊，總計共有價值約 67 億日元 (約合 5967 萬美元) 的虛擬貨幣，包括比特幣、MonaCoin 和比特幣現金，都是從交易所的熱錢包 (Hot wallet) 中被盜。熱錢包連接到互聯網，比沒有連接到互聯網的冷錢包更容易遭受駭客攻擊。據稱，其中約有 22 億日元的被盜貨幣是公司內部資產，剩下的 45 億日元屬於客戶資產。

在竊盜事件發生後，Tech Bureau 表示已經與的 Fisco(3807-JP) 達成協議，以多數股權換取 50 億日元 (4459 萬美元) 的投資，投資收益將用於取代客戶賬戶中被竊取的虛擬貨幣。

據報導，盜竊發生後，日本金融服務局 (FSA) 開始對加密貨幣交易所運營商的客戶資產的管理進行緊急審查。FSA 官員沒有立即發表評論。

這並不是日本第一次發生虛擬貨幣竊盜事件，在今年 1 月份，總部位於東京的虛擬貨幣交易所 Coincheck 遭竊 5.3 億美元的虛擬貨幣，之後，Coincheck 被日本券商 Monex Group 收購。FSA 表示，審查中發現 Coincheck 交易所管理不善，缺乏對客戶資產的適當保障和基本的反洗錢措施。

日本在去年成為第一個監管加密貨幣交易的國家，政府鼓勵科技創新，同時確保消費者保護。所有交易所必須向 FSA 註冊，提出報告並承擔相關責任。

FSA 上週表示，目前已有超過 160 家公司表示有興趣進入加密貨幣交易業務，但自去年 12 月以來，FSA 尚未發布任何批准。FSA 專員 Toshihide Endo 上月在接受採訪時表示，該機構正致力於在保護客戶和科技創新之間取得平衡。

「我們無意過度控制加密或幣產業，」Endo 表示。 「我們希望看到它在適當的監管下成長。」