〈桂盟法說〉搶攻鏈條非自行車應用市場 產品打入福斯汽車供應鏈

全球第一大金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 首季純益 2.94 億元創新高，每股純益 2.45 元，桂盟董事長吳盈進今 (16) 日指出，桂盟了除自行車市場的持續優勢外，今年起將大舉搶攻機車及汽車用市場，同時，桂盟的汽車正時系統已打入福斯汽車集團的供應鍵。而在機車鏈條市場的經營上，也將走出第 1 季的谷底向上攀升。

吳盈進是在今天的 OTC 舉辦法人說明會中，就桂盟的各產品面向及發展提出在非自行車市場應用端的營運展望說明。

桂盟今年第 1 季營收為 13.47 億元，其中高毛利的自行車修補應用市場占營收比重衝高到 18.1%，也遠高於歷年平均占比，但在機車用金屬鏈條則因對於巴基斯坦的出貨暫時叫停而陷於谷底，吳盈進指出，對巴基斯坦的出貨已採取各種供貨方式尋求解決，桂盟在今年第 3 季起將大力搶攻東協包括越南及印尼的機車新車及修補用市場。

至於在汽車應用市場方面，吳盈進指出，桂盟為切入每年出廠高達 9000 萬輛的汽車應用市場，多年來採取「蹲點」方式尋求汽車業 Tier 1 及 Tier 2 供應鏈採用，目前產品已進入福斯汽車集團供應鏈，正積極尋求放大應用於不同的車種，且目前已見到車用售後維修市場具有龐大的商機，也在積極搶攻中。

桂盟第 1 季營收 13.47 億元，創歷史單季次高，毛利率 43.15%，季增 4.98 個百分點，年減 2.71 個百分點，稅後純益 2.94 億元，創新高，季增 13.08%，年增 19.09%，每股純益 2.45 元，桂盟第 1 季毛利率較去年同期下滑，除匯率因素外，新加入的汽車等事業部門毛利率較低，在出貨產品組合等因素帶動下，也拉低第 1 季毛利率表現。

法人圈也指出，展望桂盟第 2 季產品組合及營運，高毛利自行車修補市場出貨產品將較第 1 季減少，而電動自行車鏈條產品出貨將升溫，也將補足修補市場出貨減少造成的營收流失，整體第 2 季營收將優於第 1 季。