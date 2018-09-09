廣越8月營收破20億元創高 9月旺季效應續強Q3營收將登峰

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 受惠品牌客戶拉貨力道強勁，推升 8 月營收來到 22.04 億元，單月首度突破 20 億元關卡，創歷史新高，月增近 3 成、年增 25.43%，法人指出，廣越 9 月將迎來出貨高峰，營收可望續強，也將推升第三季營收同步創高。

廣越指出，除了品牌客戶 The North Face、Patagonia、Montbell 及 Moncler 等新品持續熱銷外，旗下供應羽絨原料的尚弘羽絨業績年增翻倍，以及今年 5 月併入金漢貢獻下，推升 8 月營收大幅成長，累計廣越 1-8 月份營收 80.11 億元，亦為歷年同期新高，年增 42.82%。

法人指出，目前全球中高階服飾品牌庫存已降低至健康水準、且近期 4 大運動賽事帶動前 5 大客戶 Adidas、Patagonia、Nike、The North Face 及 Puma 下單力道逐漸轉強，可望推升廣越 9 月營收續強，第三季營收亦將登峰，估單季營收年增 15-20%；全年營收可望成長 20-25%。

獲利方面，法人指出，加上廣越今年 FOB 出貨單價調漲有效反應原料成本，加上基本工資上揚幅度趨緩、美元對台幣匯率相對走強，以及新開出的產能學習曲線趨於穩定等因素都使毛利率表現持穩回溫，預估在營收帶動下，全年獲利表現可望重返 2015 年的水準。