戶外客戶釋大單＋UA錦上添花 廣越今明年強勁成長 獲利挑戰新高

羽絨衣大廠廣越 (4438) 隨著客戶強勁的增長，今年全球市佔率已衝上第一大地位，今、明兩年成長明確，除了今年營收成長率可望達到上修後目標的上緣 25%，明年訂單也已掌握八、九成，訂單能見度達明年 9 月，業績將再創歷史紀錄。值得注意的是，廣越近年改善產品結構，將生產重心往較高毛利的戶外品牌客戶傾斜，並獲致良好成效，因此今年毛利率已有顯著改善，第三季估計將維持第二季的逾 21% 水準，明年還可望比今年增加 1-2 個百分點，帶動整體獲利在業績創高之下，向歷史紀錄挑戰。



據了解，今年廣越戶外品牌業務佔比正式超越運動品牌，達 52%。其中，戶外品牌客戶 Patagonia 今年是第二大客戶，與北臉 (The North Face) 躍居今年戶外品牌成長最力的來源，明年 Patagonia 再釋大單，估計將超越愛迪達 (Adidas) 躍居第一大客戶，貢獻之業績將比今年成長逾兩成，而另外兩家客戶 Mont-bell 與 ARCTERYX 也估計有兩成的成長。



此外，在運動品牌方面，包括愛迪達、耐吉 (Nike)、Puma 等客戶的成長性極佳，釋單持續擴大，另外，今年 UA 將加入羽絨衣市場，因此成為廣越的新客戶，今年初步釋單約逾 500 萬美元，以夾克為主，明年釋單將逾倍成長，達到 1300 萬美元，正式出貨羽絨衣。



該公司去年營收首度突破百億大關，達 102 億元，今年訂單暢旺，原訂之成長目標 15-20%，日前調高到 20-25%，近期再進一步確認，將可達到 25% 的成長上緣，年度營收將上探 127 億元。在獲利方面，今年毛利率改善有成，法人預估 EPS 將上探 8 元，創三年新高。



在匯率方面，第二季起新台幣貶值，但效應從 9 月份才會顯現，上半年約超過 5 千萬元的匯兌損失，預估在 9-12 月之間均可回沖，全年有機會翻正，轉成匯兌收益，獲利增色。