港股午盤跌0.02% 中國生物製藥領跌 美團掛牌大漲近6%

恒生指數今 (20) 日高開 0.72%，隨後漲幅逐漸收窄至下跌，截至午間收盤，恒生指數跌 0.02%，報 27400.60 點。國企指數漲 0.23%，報 10766.53 點；紅籌指數漲 0.06%，報 4395.16 點。

中國生物製藥 (1177-HK) 跌 2.13%，報港幣 7.35 元，領跌藍籌；友邦保險 (1299-HK) 跌 1.14%；長實集團 (1113-HK) 跌 1.07%。

紙業股下跌。玖龍紙業 (2689-HK) 跌 5.89%；理文造紙 (2314-HK) 跌 3.68%；晨鳴紙業 (1812-HK) 跌 1.43%。

航空股上漲。北京首都機場 (0694-HK) 漲 2.56%；中國東方航空 (0670-HK)) 漲 2.69%；中國國航 (0753-HK) 漲 1.81%。

美團點評 (3690-HK) 今日掛牌，股價大漲 5.58%，報港幣 72.85 元，市值港幣 4000.38 億元，超越京東、拼多多，與小米 (1810-HK) 相當。

美團點評暗盤收報港幣 71.5 元，較上市價 69 元，漲 3.6%，每手 100 股，不計手續費，每手賺港幣 250 元。

分析指出，短期港股市况仍然反覆，若中美貿戰對經濟及企業獲利的影響開始浮現，大盤將再探底。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 21.42 億元；深股通淨流入 8.06 億元。

滬股通中資金流入最多的是青島海爾，淨流入 1.28 億元，其次為華友鈷業、萬華化學、招商銀行、建設銀行。資金流出最多的是中鋁國際，淨流出 9984 萬元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入 9775 萬元，其次為格力電器、天齊鋰業、招商蛇口、寧波銀行。資金流出最多的是長鷹信質，淨流出 1.07 億元。

據港交所消息，適逢中秋節假期，南向的港股通將於 9 月 20 日 (星期四) 至 9 月 25 日 (星期二) 暫停服務；北向的滬股通和深股通則於 9 月 21 日 (星期五) 至 9 月 25 日 (星期二) 暫停服務。9 月 26 日 (星期三)，滬深港通將正常提供服務。

