美團今掛牌 暗盤一度漲5% 今日表現取決於大盤走勢

香港第二檔「同股不同權」新股美團點評 (3690-HK) 今(20)日掛牌，暗盤價齊揚，較上市價港幣 69 元上漲 4-5%。分析認為，美團未有以招股區間上限定價，間接預留上升空間，但今日表現仍取決於大市走勢。

據耀才證券暗盤市場，美團點評昨 (19) 晚暗盤開報港幣 69 元，高見 72 元，較上市價 69 元高 4.35%，暗盤收報 71 元，漲 2.9%，以每手 100 股計，不計手續費賬面賺 200 元。

另據輝立交易場顯示，美團暗盤價一度高見港幣 72.5 元，較上市價 69 元高 5.1%，收報 71.5 元，漲 3.6%，每手賬面賺 250 元。

這次美團上市價為港幣 69 元，貼近招股區間 60 至 72 元的上限，公開發售部分獲認購 3605 萬股，超額認購 0.5 倍，申請一手至 10 手的中籤率均達 100%，無最高上限認購；國際發售部分有獲認購近 5.28 億股。

耀才行政總裁許繹彬認為，近日港股出現技術反彈，有助美團暗盤股價穩企上市價水平，而美團未有以招股區間上限定價，反映股份有輕微上升空間，今日表現仍取決於大盤氣氛。

美團是港交所第二檔「同股不同權」新股，第一檔以「同股不同權」上市的小米 (1810-HK) 昨收報港幣 16.56 元，上漲 1.72%，仍較上市價港幣 17 元低約 2.59%。