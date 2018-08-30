嘉聯益觀音新廠量產 今年單月營收挑戰20億元新高

嘉聯益 (6153-TW) 投入大筆資金開發蘋果手機用 LCP 基材軟板天線，今年正式與日本村田製作所的產品較量，法人估嘉聯益 (6153-TW) 觀音新廠今年第 3 季起投入生產後，單月將最高貢獻營收達 10 億元以上，今年可望出現單月營收 20 億元以上改寫歷史新高。

嘉聯益 7 月營收為 11.7 億元，月增 13.44%，年增 17.98%，8 月實際出貨金額將再超越 7 月營收水準，進入 9、10 月出貨旺季，營收可望跳躍式成長。台郡 (6269-TW) 營收趨勢也將循此軌跡發展。

外資看好村田製作所將取得蘋果 70% LCP 軟板天線訂單，嘉聯益取得 30%， 對嘉聯益而言，手機走向 5G 高頻、高速傳輸，NFC、Wi-Fi、GPS 等通訊模組，將有助 LCP 軟板天線需求成長，也是嘉聯益擴廠的另一層考量，嘉聯益將可藉此取得更多 LCP 軟板天線訂單提升市占率。

嘉聯益觀音新廠主要就是為了生產蘋果軟板，該廠獲蘋果資金、設備奧援，可降低嘉聯益成本負擔，強化生產競爭力，對嘉聯益而言是正面助力，法人預估，該廠將貢獻嘉聯益單月營收，最高達 10 億元以上，今年也可望出現單月營收 20 億元以上歷史新高紀錄。

嘉聯益今年第 2 季稅後純益 1.14 億元，每股純益 0.29 元，毛利率 16% 優於預期，上半年稅後純益 1.49 億元，每股純益為 0.4 元。

若投資人看好嘉聯益後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：嘉聯益元富 82 購 02 (084029-TW)、嘉聯益群益 83 購 02(085572-TW)、嘉聯益統一 85 購 01(085510-TW)。