台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月20日

美中貿易戰利空鈍化，台股昨（19）日上漲 97 點，外資擴大買超逾百億元，並且轉戰非電子族群，金融、塑化股成為外資新寵。台股昨天開高走高，終場上漲 97 點收 10,857 點，成交量則擴增至 1,330 億元，一舉收復 5 日、10 日、年線等多道關卡。

阿里巴巴旗下電商「淘寶天貓」昨（19）日宣布與 LINE 購物合作，將引進千萬件商品在 LINE 購物平台銷售。這是 LINE 台灣首度與海外電商平台合作，著眼於跨境電商市場開發；淘寶天貓更打出不限金額 5% 回饋，新會員領紅包，以及首淘加贈高額點數等促銷。

大立光創辦人林耀英家族 18 日鉅額轉讓 6,090 張持股，市值逾 235 億元，將採股票作價模式轉讓予「茂鈺紀念股份有限公司」籌備處代表人林恩平，新公司將於 10 月成立。



經濟日報

不畏貿易戰 外資買超百億元

淘寶強勢攻台 結盟 LINE

新 iPhone 明開賣 電信商拚場

工商時報

總統：非核家園 台灣也不缺電

震撼! 大立光家族鉅額申讓

大摩終結保守 升評台積電

聯合報

文金三會 宣布結束敵對

返鄉缺工缺地 政院擬策

台輸美 PET 樹脂 被課反傾銷稅

蘋果日報

台駭客 1 元買 502 支 iPhone

馬雲：美中貿易戰恐僵持 20 年

台商洄游搶嘸地 北台工業地漲 4 成

中國時報

李克強：不靠貶值人民幣 刺激出口

寬限期房貸滾雪球 延爆 2 年

上班族學非所用 9 年均薪 33K

自由時報

貿易戰有贏家 東南亞國家趁勢而起

大立光 9 月營收恐下修 市場震撼

劍指中國 美歐研議 WTO 改革方案