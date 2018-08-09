外資看好嘉聯益成長動能 重申「買進」目標價79元

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 第 2 季稅後純益 1.14 億元，每股純益 0.29 元，毛利率 16% 也優於預期，歐系外資看好嘉聯益 8 月起對蘋果 iPnoe 的 LCP 軟板天線出貨，最新報告為重申「買進」，目標價為 79 元，是下半年以來外資給予嘉聯益的 12 個月最高目標價。

嘉聯益昨日公布第 2 季財報，營收 31.57 億元，毛利率 16%，稅後純益為 1.14 億元，每股純益 0.29 元，第 2 季毛利率 16%，也優於歐系外資原估的 15% 水準。

歐系外資預估，嘉聯益的 LCP 軟板天線自 8 月起開始出貨蘋果 iPnoe ，預估嘉聯益 2018 年全年營收 198 億元，稅後純益 17.46 億元，每股純益 4.78 元，明年並將成長到 7.13 元，重申「買進」評等，目標為 79 元。

歐系外資評估，嘉聯益的 LCP 軟板天線生產良率達 80%，將在下半年業績中發揮極大效益，目前在蘋果 LCP 軟板天線市占率 30%，仍有極大成長空間。

嘉聯益上半年營收 61.19 億元，稅後純益 1.49 億元，每股純益為 0.4 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：嘉聯益元富 82 購 02(084029-TW)、嘉聯益凱基 81 購 01( 083404-TW)、嘉聯益元大 84 購 01( 083977-TW)。