歐股盤前─貿易戰影響趨緩 歐股四大指數期貨漲跌互見

儘管中美貿易緊張局勢漸漸成為持久戰，對金融市場影響趨緩，歐股週四 (20 日) 四大指數期貨互有漲跌。

台北時間週四 (20 日) 下午 2 點 30 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，暫報 3351.0；英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.11%，暫報 7296.5；德國 DAX 指數期貨走跌 0.07%，暫報 12210.8，法國 CAC40 指數期貨走高 0.04%，暫報 5389.5。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.13%，截稿前暫報 1.1688。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.13%。(圖：investing)

政經消息方面，中國國務院總理李克強週二 (18 日) 表示：「全球經貿環境變動下，中國經濟遭遇許多挑戰，維持穩定方面將面臨更大困難。」他也強調單邊主義的行動無法最終解決問題。

阿里巴巴創辦人馬雲週三 (19 日) 表示，美國與中國之間的貿易戰波及影響下，將無法兌現在美國創造 100 萬個就業機會的承諾。

據外媒報導，7 月美國總統川普與歐盟委員會主席 Jean-Claude Juncker 達成協議以來，美國已經取代巴西，成為供應歐盟黃豆的最主要國家。

經濟數據方面，台北時間週四 (20 日) 下午 4 點 30 分，將公布英國 8 月零售銷售指數。