〈美對我反傾銷調查〉PET反傾銷稅終判出爐 台廠涉傾銷 新纖傾銷率45%最高

美國商務部 18 日公告，認定台灣、巴西、韓國等 5 國廠商，進口的 PET 樹脂涉傾銷，其中台廠除新纖 (1409-TW) 傾銷率 45% 外，遠東新 (1402-TW) 等其餘廠商獲判傾銷率為 5.16%。

由於南亞 (1303-TW) 美國公司等企業，去年向美國國際貿易委員會 (ITC) 申請 PET 反傾銷調查，商務部 18 日公告調查結果，認定來自巴西，印度尼西亞，韓國，巴基斯坦和台灣等國的進口 PET 涉傾銷，將指示美國海關和邊境保護局收取保證金。

其中台廠的部分，調查報告中指出，因新纖未對充分回應商務部調查問題，傾銷率由初判 11.89% 大幅提高至 45%，而遠東新等其他台廠獲判 5.16%，較初判 10.99-11.89% 略減。

其餘各國方面，巴西傾銷率 29.68-275.89%、韓國 8.23-101.41%、印尼 30.61-53.50%、巴基斯坦 43.81- 59.92%，與上述 4 國相比，台廠獲判傾銷率相對較低。

去年 5 國中銷往美國的 PET 樹脂估值，台灣以 1.54 億美元居冠、巴西 1.5252 億美元、韓國 1.273 億元、巴基斯坦及印尼分別為 8260 萬美元、4490 萬美元。

在商務部調查結束後，下一步將交由美國 ITC 會做出反傾銷終裁，預計將於 11 月 1 日公布結果，若 ITC 判定調查結果屬實，未來上述 5 國廠商銷美的 PET 產品將被課徵反傾銷稅。