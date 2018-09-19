安聯人壽業務大軍屢創高 2020年挑戰5000名業務

不畏今 (2018) 年全台壽險業務員首次銳減 4000 人影響，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽業務大軍人數逆勢創歷史新高，年底前再趁勢搶攻一波增員計畫！安聯人壽至 2018 年 6 月底止，業務人數破 3000 人，8 月底止更增至近 3100 人，年增率近 28%，團隊人力屢創歷史新高，將持續力拚 2020 年 5000 名業務大軍目標邁進。

安聯人壽為持續增員，今 (19) 日宣布祭出新招數，10 月初將啟動「增環轉單車環島活動」，由近百位單車車手組成安聯車隊環台，首步挑戰年底業務員 3200 人的新里程碑，更要力拚 2020 年 5000 名業務大軍的增員目標邁進。

台灣是安聯集團極重視的主要壽險市場之一，同時也是亞太區最大的壽險市場之一，自 1995 年成立後，安聯人壽便積極投入台灣市場，在業務面不斷獲利。安聯人壽 2018 年 1 至 7 月業績表現屢創佳績，相較於業界平均微幅成長 12%，安聯新契約保費收入逾新台幣 558 億元、攀升 41%；其中業務員通路新契約保費收入上揚 28%，躍居業界大幅成長前三名之亮眼績效。

林順才表示，安聯人壽的強勁業務績效，除歸功於優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是 2016 年發表上市的高科技數位行銷利器 Allianz Discover 安聯 i 探索的支援，大幅提升業務菁英的業務能力。

安聯人壽業務長楊國基進一步指出，安聯人壽除透過多元化管道招募人才之外，更積極發展新人培育的留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長 20% 的年度目標邁進。

楊國基表示，2018 上半年，安聯人壽在業務團隊擴增的部分平均每個月都有穩定的成長，尤其自 3 月後每月固定成長 4%，終於在 6 月提前達到 3000 人的年度目標，一切成功的表現均來自增員及組織發展策略得宜。展望未來，希望 2020 年業務人數可以突破 5000 人的年度目標。

面對銀行保代、網路投保等通路競爭白熱化，業務員通路受到極大的挑戰及檢驗。安聯業務團隊如何能逆勢成長？

安聯人壽認為，業務員還是壽險業傳統通路價值的核心，因此在 2015 年中宣布成立安聯大學，嶄新推出行銷、管理、品質、數位等四大學院，更於 2016 年引進安聯亞太卓越學院 Allianz Masters，挾跨國資源的平台優勢，主攻國際資格認證課程，以培養壽險業務員和經理人具國際觀的卓越企業家精神及高素質領導技能。在安聯人壽，有高達近 8 成的業務同仁認為安聯安排了紮實完整的教育資源，幫助他們以迎戰其他通路的競爭。

由於安聯致力於社會永續發展，殘奧、足球等體育活動從不缺席，昨日已成為全球奧林匹克唯一保險合作夥伴，而為了進一步擴大業務規模，安聯在增員計畫中也將搭上「體育風」祭出奇招，安聯人壽表示，將於 10 月初啟動「增環轉單車環島活動」，招募近百位單車車手組成安聯車隊環台，並沿途號召 3~4 千名業務員及準增員對象響應活動，火力全開衝刺業務員通路。