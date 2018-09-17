〈上海商銀業績發表〉擁非合意併唯一非金控門票 將續壯大銀行

台股今 (2018) 年最大上市案，上海商銀 (5876-TW) 今 (17) 日舉行上市前業績發表會，由於上海商銀是唯一一家拿到金金併非合意併購「門票」的非金控公司，外界關切其對金金併非合意併購的態度，總經理陳善忠表示，既然主管機關肯定，就會好好評估，會以銀行優先，不排除任何機會。

金管會上周預告「金金併」法規修正案，符合「非合意併購」條件的有國泰金、富邦金、中信金、玉山金、台新金等 5 家金控；以及中國信託商銀、北富銀、玉山銀行、台新銀、國泰世華銀行、上海商銀等 6 家銀行，由於前 5 家銀行都是金控旗下，只有上海商銀雖然沒有金控的光環，依然勝出，因此成為市場關注焦點。

對於符合金金併非合意併購條件、且是唯一非金控公司合規，陳善忠表示，上市後，籌資上會有比較多的機會，既然獲得主管機關肯定，上海商銀當然會好好評估，不排除任何併購機會，上市以後都可以考量，會以銀行優先。

陳善忠進一步指出，上海商銀目前在台灣有 69 家分行，如果要發展普惠金融，這樣的分行家數規模還不算很多，上海商銀分行家數的最適切的規模約為 70 至 80 家，還有空間，會朝這方向去做。

是否併購壽險公司部分，陳善忠則指出，目前非金控壽險只剩下 4 家，上海商銀過去沒有保險業務經驗，只專精銀行業，所以未必一定要有壽險，畢竟不是熟悉的業務，也許可以透過與保險業者策略合作，只要引進保險產品給客戶，不需要製造保險產品。

此外，純網銀部分，陳善忠說，目前已有 3 家金融機構表態要發展純網銀，上海商銀因目前銀行經營穩健，對民眾來說較有信任感，加上上海商銀過去一直以來就很積極發展銀行數位化、網路銀行、以及行動支付，更是第一家推展 Taiwan Pay 的民營銀行，年輕人已經不太需要進銀行，跟純網銀有差不多的效果，所以上海商銀應不會加入純網銀。

陳善忠進一步表示，上海商銀在金融創新這塊不遺餘力，包括參與財金公司的金融區塊鏈資訊查詢服務專案，而且上海商銀也將進駐明天即將開幕的金融科技創新園區，參與數位沙盒、企業實驗室兩個計畫。