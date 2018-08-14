匯損衝擊 味全Q2轉虧 EPS-0.11元 上半年每股賺0.12元

味全 (1201) 上半年財報出爐，其中第二季營收 49.11 億元，受到新台幣貶值影響出現近 2 億元匯兌損失，第二季虧損 5481 萬元，每股虧損 0.11 元，終止連五季獲利，不過若扣除匯兌因素，第二季本業仍獲利，累計上半年每股盈餘 (EPS) 約 0.12 元。味全先前受食安風暴與滅頂活動衝擊，從 2014 年第三季起創下連續 10 個季度虧損，不過隨著聚焦本業及推出簡單配方等，去年起至今年第一季已連續五季獲利。



至於第二季虧損主要來自頂率美金借款產生匯兌損失 1.89 億元，因頂率股權已於 7 月處分，之後將可排除此不利影響因素。味全第二季營業利益 1.48 億元，較第一季轉虧為盈，較去年同期成長 2 倍，本業仍是獲利。



至於上半年累計營收 88.28 億元，營業毛利 26.65 億元，毛利率 30.19%，營業淨利 1.25 億元，營益率 1.42%，本期淨損 5119 萬元，合併稅後盈餘 6215 萬元，年增率 26.11%，EPS 0.12 元。



味全搶攻茶飲市場商機，日前推出全新文青風茶飲系列 -「唐茶」，包含「一染紅 (紅茶)」、「一抹青 (綠茶)」、「一夜涼 (涼茶)」，產品才剛推出即熱銷上萬瓶。