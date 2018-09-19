◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月19日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 6585 0 00637L 元大滬深300正2 -63233 0 2891 中信金 3315 7511 00633L 富邦上証正2 -12979 0 3576 新日光 2305 533 2888 新光金 -8049 423 2303 聯電 2158 -24025 2834 臺企銀 -4678 -4744 2330 台積電 2010 20312 00709 富邦歐洲 -4502 539 2618 長榮航 1702 -1968 00636 國泰中國A50 -3755 -3365 00673R 元大S&P原油反1 1685 0 2344 華邦電 -3659 -19665 2886 兆豐金 1596 8163 2323 中環 -3373 -7849 2887 台新金 1396 -11482 00655L 國泰中國A50正2 -3331 0 2892 第一金 1320 3441 0061 元大寶滬深 -2312 -3560 8150 南茂 1296 -961 2884 玉山金 -2108 8396 2890 永豐金 1281 9536 6153 嘉聯益 -2097 -5375 3037 欣興 1134 10578 00739 元大MSCI A股 -1864 332 2880 華南金 1044 4263 2885 元大金 -1611 21 1216 統一 1009 2267 00672L 元大S&P原油正2 -1268 0 00680L 元大美債20正2 995 0 00665L 富邦恒生國企正2 -1177 0 1402 遠東新 966 2443 2881 富邦金 -1150 -376 00693U 華頓S&P黃豆 934 0 6116 彩晶 -1034 -4015 00670L 富邦NASDAQ正2 914 0 2492 華新科 -968 -5358 2002 中鋼 889 5105 2823 中壽 -890 -3727 2801 彰銀 866 10356 3231 緯創 -883 -13539 2498 宏達電 820 389 2337 旺宏 -735 -9168 2882 國泰金 809 -6655 2448 晶電 -666 380 2371 大同 788 -963 2317 鴻海 -658 -35534 2382 廣達 786 -9553 2313 華通 -625 -8140 2353 宏碁 761 7953 2478 大毅 -597 -413 3481 群創 737 -12631 00634R 富邦上証反1 -546 0 1303 南亞 735 -1632 00703 台新MSCI中國 -533 -719 5880 合庫金 727 -589 2408 南亞科 -515 -7110 0050 元大台灣50 699 -6500 2356 英業達 -502 7482 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股