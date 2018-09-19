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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月19日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 6585         0    00637L 元大滬深300正2        -63233         0  
2891   中信金                  3315      7511    00633L 富邦上証正2           -12979         0  
3576   新日光                  2305       533    2888   新光金                 -8049       423  
2303   聯電                    2158    -24025    2834   臺企銀                 -4678     -4744  
2330   台積電                  2010     20312    00709  富邦歐洲               -4502       539  
2618   長榮航                  1702     -1968    00636  國泰中國A50            -3755     -3365  
00673R 元大S&P原油反1          1685         0    2344   華邦電                 -3659    -19665  
2886   兆豐金                  1596      8163    2323   中環                   -3373     -7849  
2887   台新金                  1396    -11482    00655L 國泰中國A50正2         -3331         0  
2892   第一金                  1320      3441    0061   元大寶滬深             -2312     -3560  
8150   南茂                    1296      -961    2884   玉山金                 -2108      8396  
2890   永豐金                  1281      9536    6153   嘉聯益                 -2097     -5375  
3037   欣興                    1134     10578    00739  元大MSCI A股           -1864       332  
2880   華南金                  1044      4263    2885   元大金                 -1611        21  
1216   統一                    1009      2267    00672L 元大S&P原油正2         -1268         0  
00680L 元大美債20正2            995         0    00665L 富邦恒生國企正2        -1177         0  
1402   遠東新                   966      2443    2881   富邦金                 -1150      -376  
00693U 華頓S&P黃豆              934         0    6116   彩晶                   -1034     -4015  
00670L 富邦NASDAQ正2            914         0    2492   華新科                  -968     -5358  
2002   中鋼                     889      5105    2823   中壽                    -890     -3727  
2801   彰銀                     866     10356    3231   緯創                    -883    -13539  
2498   宏達電                   820       389    2337   旺宏                    -735     -9168  
2882   國泰金                   809     -6655    2448   晶電                    -666       380  
2371   大同                     788      -963    2317   鴻海                    -658    -35534  
2382   廣達                     786     -9553    2313   華通                    -625     -8140  
2353   宏碁                     761      7953    2478   大毅                    -597      -413  
3481   群創                     737    -12631    00634R 富邦上証反1             -546         0  
1303   南亞                     735     -1632    00703  台新MSCI中國            -533      -719  
5880   合庫金                   727      -589    2408   南亞科                  -515     -7110  
0050   元大台灣50               699     -6500    2356   英業達                  -502      7482  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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