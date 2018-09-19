〈2018百貨周慶〉新光三越設成長高標 強打電子錢包會員

百貨周年慶旺季報到，百貨龍頭新光三越將以南西館於 10 月 4 日領銜開打， 新光三越今年仍設定成長高標，由於比較基期大，合計共要成長 1%，較去年增加 2.5 億元至 201.5 億元，而今年最大亮點是，為了鞏固客源並強化會員黏著度，綁定電子錢包功能「skm pay」的消費者將可看到隱藏版的限量促銷品。

新光三越指出，即便南西店 2 館改由誠品 (2926-TW) 接手，少了一個館別後，南西 1 館和 3 館仍設定為期 18 天的檔期業績共要成長 2% 至 20.5 億元，南西店主管進一步說明，大改裝下來，將過去在 2 館的熱門櫃位再次導入 1 館，再加上許多新櫃入駐，很多樓層已較過去成長 30%，顯然符合消費趨勢，經營成效良好。

就整體業績來看，儘管少了南西 2 館和新竹店，不過受到信義新天地強勁成長 6% 的帶動，全台新光三越前 8 月營收合計仍成長達 3.7%，以國際精品、餐飲和化妝品的成長動能較強。

新光三越全台大改裝耗資逾 10 億元，月月有新櫃登場，由於每年周慶業績約占年 20-25%，為了在全台最大檔期搶下最多客源，今年全台秋季改裝調整多達 376 個櫃位，引進 107 個新品牌，其中有 27 家獨家品牌。

另一方面，為了加強推廣新光三越 APP 新推出的 skm pay 服務，並藉此引進更多客源，新光三越今年特別企劃 APP 專屬的線上預購，9 月 27 日起將陸續推出多達 6300 個限量商品，品項涵蓋幾十項，因採取商品不定期公布，可望藉此強化 APP 使用率，並促使會員綁定電子錢包功能。