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新光三越插旗行動支付市場 拚年底前用戶15萬人

新光三越宣布進軍行動支付市場。(鉅亨網記者王莞甯攝)
新光三越宣布進軍行動支付市場。(鉅亨網記者王莞甯攝)

百貨龍頭新光三越今 (30) 日宣布進軍行動支付市場，旗下新光三越 App 推出 3.0 版本，內建 skm pay 行動支付功能，並趕在年中最重要的檔期卡利 High 活動推動，希望透過新服務加入拉升會員數、並與既有會員產生更深連結，預計至年底前使用 skm pay 的會員可達 15 萬人。

新光三越目前共有約 180 萬名會員，其中有 60 多萬名綁定 App，新光三越說明，由於會員來自全客層，內部統計發現，使用 App 的會員主要是集中在 40 歲以下。

由於新光三越約 70% 的營業額來自會員，業者力拚持續透過創新服務來帶動會員量，預計年底總會員數可達 185 萬人，App 會員達 100 萬人，其中有 15 萬人綁定 skm pay。

新光三越正進行年中旬最大檔期卡利 High 促銷活動，進行近 2 周以來，業績已較去年同期成長近 3%，較熱賣的業種集中在化妝品、餐飲和國際名品。

新光三越強調，今年以來業績穩健成長，符合預期，這次 skm pay 將於 8 月 2 日推出，搭上卡利 High 檔期，使用的消費者在檔期中消費還可獲得額外回饋，預料可再推升另一波買氣。

新光三越進一步針對 skm pay 說明，此非一般行動支付，是為擴大會員體驗投入龐大資源所開發，兼具支付和累點功能。

為了與其他百貨做出差異化，新光三越也在 app 裡增加美食外帶服務和會員點數可折抵停車費的功能，並將開啟會員卡電子發票載具功能，未來會員消費結帳時發票可自動存入會員卡。

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