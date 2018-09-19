貿易戰傷消費者荷包 新秀麗預告行李箱等漲價10%

隨著美國一再對中國商品加徵關稅，美國知名行李箱、背包設計製造公司新秀麗 (Samsonite)(1910-HK) 決定調漲售價，貿易戰將使得消費者也成為輸家。

據彭博報導，在標註日期為今年 8 月 13 日的信中，新秀麗北美總裁 Lynne Berard 通知躉售採購商，如果美國對中國商品徵收更多關稅，那麼行李箱等貨品價格將會上漲 10%。

川普政府數月來已經宣佈了 2 輪對中國商品加徵關稅的措施，最新的 2000 億美元商品至今年底前加徵 10% 關稅的措施，將於 9 月 24 日生效。關稅措施將影響超過 30 億美元、美國從中國進口的行李箱和旅行包。

信件指出，新秀麗準備採取行動，在關稅生效之日或之後新發貨產品價格將上漲 10%。倉庫庫存訂單將在該日期之後 30 天開始漲價。該公司對信件內容及其定價計劃不予置評。

匯豐證券今 (19) 日調高新秀麗目標價，由港幣 38 元升至港幣 40 元，投資評級為「買入」。截至發稿，新秀麗報港幣 29.95 元，跌 0.66%。

圖：新浪財經

匯證發表的最新報告指出，新秀麗被做空機構狙擊後，已更換行政總裁，目前業務狀況良好。股價被低估，反映有部分投資者對投資新秀麗保持距離，但相信時間可以解決，新秀麗投資評級有升級可能。

另外，匯證表示，新秀麗上半年業績良好，固定匯率計銷售升 10%，第二季毛利反彈，雖然有投資者關注新秀麗存貨，但匯證認為問題不大，下半年度銷售及毛利情況良好，公司長遠業務前景合理，相信未來數季收入增長會正常化，有高單位數增幅。