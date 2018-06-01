空頭機構狙擊 新秀麗執行長請辭 復牌首日大漲10%作收

全球最大行李箱製造商新秀麗被知名放空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital LLC）盯上，股價崩跌停牌一周後，執行長鄧儒熙（Ramesh Tainwala）請辭下台，今天復牌盤中一度大漲 15%，為 5 年來最大單日漲幅。

在做空機構指控鄧儒熙學歷造假後，今天新秀麗發布聲明鄧儒熙已經離職，符合公司及投資人最大利益，由財務長 Kyle Francis Gendreau 接任執行長一職。

新秀麗停牌前一周大跌 21%，市值蒸發 13 億美元，新秀麗今天重新在港股掛牌，公司對做空機構指控會計缺失和治理不善進行反駁，盤中股價反彈大漲 15%，終場以上漲 9.85% 作收。

國泰君安證券公司分析師 Terry Hong 表示，離職消除了投資人的風險。 將有助於投資人重建對公司財務業績的信心。

新秀麗居全球行李箱市場龍頭地位，做空機構除攻擊鄧儒熙自稱的博士學歷造假外，並指出，鄧儒熙自 2014 年接任新秀麗執行長後，利用特殊的會計手法誇大業績，股價在過去 2 年內大漲，認為新秀麗股價有 48% 的下跌空間。

此外，做空機構並指控執行長鄧儒熙其家族企業與新秀麗有大量相關交易，受到空頭散布消息的影響，新秀麗的股價在 4 月創新高後回跌，5 月跌幅重達 24%。

現年 59 歲的鄧儒熙曾是商品交易員，從來成為新秀麗的供應商，2011 年為新秀麗亞太區執行長，並於 2014 年成為集團執行長。